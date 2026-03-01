W debiucie prowadzony przez Łukasza Tomczyka Raków przegrał z Wisłą Płock 1:2, potem były bezbramkowe remisy z Radomiakiem Radom i Zagłębiem Lubin i wreszcie w poprzedniej kolejce przyszło skromne zwycięstwo 1:0 nad Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. A teraz przyjdzie zagrać z mistrzem Polski i to na jego terenie.

ZOBACZ TAKŻE: PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Raków Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał?

Raków do starcia z Lechem przygotowywał się bardzo intensywnie. Do tego stopnia, że klub tym razem nie zorganizował tradycyjnej, przedmeczowej konferencji prasowej z udziałem trenera i nie można było uzyskać jego komentarza ani na temat losowania Ligi Konferencji, ani odnośnie meczu w Poznaniu.

Niedzielny mecz będzie 22. spotkaniem Rakowa z Lechem w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dotychczasowy bilans, to osiem zwycięstw Rakowa, siedem Lecha i sześć remisów. Obie drużyny grały jeszcze ze sobą po cztery razy w dawnej drugiej lidze (trzy remisy i zwycięstwo Lecha) oraz w Pucharze i Superpucharze Polski (cztery zwycięstwa Rakowa).

Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

PAP