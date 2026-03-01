Zarówno gospodarze, jak i goście niedzielnego starcia to jedyne zespoły, które w 2026 roku wciąż nie odniosły zwycięstwa w PKO BP Ekstraklasie.

Zespół z Niecieczy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z 21 punktami na koncie. Do bezpiecznej strefy traci pięć punktów. W ostatnich pięciu meczach odniósł tylko jedno zwycięstwo - 2:1 z Jagiellonią Białystok.

Radomiak także nie wygrał od czterech spotkań. Jego ostatnie ligowe zwycięstwo to triumf nad Górnikiem Zabrze (4:0) w listopadzie 2025 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Radomiak Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

