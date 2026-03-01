Po długiej serii dziewięciu porażek Skra obudziła się wreszcie z zimowego snu i odniosła pierwszą wygraną od 16 grudnia. W czterech setach odprawiła Asseco Resovię i od razu wskoczyła do czołowej ósemki. To było pierwsze od czterech lat zwycięstwo Skry nad ekipą z Rzeszowa.

Szósty w tabeli Trefl okazał się z kolei lepszy od ChKS-u Chełm (3:1) i aktualnie wyprzedza Bełchatowian o cztery "oczka". Warto jednak dodać, że Skra rozegrała o dwa spotkania mniej. Czy Gdańszczanie obronią pozycję?

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Energa Trefl Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport