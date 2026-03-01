Premiership: Rangers - Celtic. Relacja live i wynik na żywo

Ten sezon w lidze szkockiej jest wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz od wielu, wielu lat mistrzem kraju może zostać inna drużyna niż Celtic lub Rangers. Mowa o znakomitym Hearts, które jest liderem tabeli.

Tym bardziej bezpośrednia potyczka pomiędzy dwoma najbardziej utytułowanymi zespołami w Szkocji nabiera szczególnego wymiaru. Przegrany może bowiem definitywnie stracić szansę na dogonienie "Serc".

Pod koniec lutego Rangersi tylko zremisowali na wyjeździe z Livingston 2:2, natomiast Celtic sensacyjnie przegrał u siebie z Hibernian 1:2. Aktualni mistrzowie Szkocji kilka dni później wygrali na wyjeździe z VfB Stuttgart w Lidze Europy 1:0, ale to nie wystarczyło do awansu, ponieważ wcześniej ulegli na Celtic Park aż 1:4.

Poprzednie "Old Firm Derby" odbyły się 3 stycznia tego roku. Wówczas to Rangersi wygrali na terenie odwiecznego rywala 3:1. Warto podkreślić, że "The Bhoys" na derbowe zwycięstwo czekają od 1 września 2024 roku.

KN, Polsat Sport