Rangers - Celtic. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Walka o mistrzostwo Szkocji w sezonie 2025/2026 jest wyjątkowo ciekawa, bo oprócz dwóch gigantów z Glasgow, w grze pozostaje ekipa Heart of Midlothian. "Serca" wygrały w sobotę z Aberdeen 1:0 i na ten moment ich przewaga nad drugimi Rangersami wynosi siedem punktów. Stawką niedzielnych Old Firm Derby będzie zmniejszenie straty do Hearts.

Gospodarze, jeśli zwyciężą, zbliżą się ponownie na cztery oczka. Jeśli jednak wygra Celtic, to nie dość, że wyprzedzi lokalnego rywala, to będzie tracił do Hearts sześć punktów, mając do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie.

Rangersi przystąpią do niedzielnego meczu po wygraniu tylko jednego z ostatnich trzech meczów. Z kolei Celtic przerwał w czwartek serię dwóch kolejnych porażek, ogrywając na wyjeździe VfB Stuttgart w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Wygrana 1:0 nie dała jednak awansu, bo pierwsze spotkanie zakończyło się wygraną Niemców 4:1.

Ostatnie Old Firm Derby odbyło się 3 stycznia tego roku. Rangersi wygrali 3:1. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu Rangers - Celtic w niedzielę 1 marca od 12.55 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport