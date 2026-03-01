Sędzia uderzony na gali w Polsce! Skończyło się podbitym okiem (WIDEO)

Do szokującej sceny doszło w pojedynku Mariusz Skrzypa - Kamil Owsik-Gajewski, który odbył się na gali First Step Championship 12. Po ostatnim gongu jeden z zawodników nie powstrzymał swoich ciosów, przez co uderzył sędziego. Skończyło się podbitym okiem.

Sędzia Daniel Matuszek zostaje uderzony przez zawodnika podczas walki, widoczna opuchlizna pod jego okiem.
fot. Polsat Sport
Sędzia Daniel Matuszek uderzony podczas gali First Step Championship 12

W sobotę wieczorem odbyła się gala First Step Championship 12. W klatce pojawili się między innymi Michał Miłek, Sylwia Juśkiewicz oraz Piotr Drozdowski. Wyniki i skróty walk można zobaczyć TUTAJ.

 

Do szokującej sytuacji doszło jednak w pojedynku Mariusz Skrzypa - Kamil Owsik-Gajewski. Pod koniec walki obaj zawodnicy nadal wymieniali mocne ciosy, przez co wraz z ostatnim gongiem do akcji musiał wkroczyć sędzia Daniel Matuszek. Arbiter stanął pomiędzy dwoma zawodnikami, jednak Owsik-Gajewski nie był w stanie zatrzymać swoich ciosów, przez co uderzył sędziego. 

 

Po chwili telewizyjne kamery pokazały twarz arbitra - pod okiem już pojawiła się opuchlizna. Ostatecznie jednogłośną decyzją sędziów (30-26, 29-27, 30-26) wygrał Skrzypa. 

 

AA, Polsat Sport
