Sędzia uderzony na gali w Polsce! Skończyło się podbitym okiem (WIDEO)

W sobotę wieczorem odbyła się gala First Step Championship 12. W klatce pojawili się między innymi Michał Miłek, Sylwia Juśkiewicz oraz Piotr Drozdowski. Wyniki i skróty walk można zobaczyć TUTAJ.

Do szokującej sytuacji doszło jednak w pojedynku Mariusz Skrzypa - Kamil Owsik-Gajewski. Pod koniec walki obaj zawodnicy nadal wymieniali mocne ciosy, przez co wraz z ostatnim gongiem do akcji musiał wkroczyć sędzia Daniel Matuszek. Arbiter stanął pomiędzy dwoma zawodnikami, jednak Owsik-Gajewski nie był w stanie zatrzymać swoich ciosów, przez co uderzył sędziego.

Po chwili telewizyjne kamery pokazały twarz arbitra - pod okiem już pojawiła się opuchlizna. Ostatecznie jednogłośną decyzją sędziów (30-26, 29-27, 30-26) wygrał Skrzypa.

AA, Polsat Sport