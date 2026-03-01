Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź to spotkanie 19. kolejki Tauron Ligi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl.

Budowlani mają obecnie świetną serię czterech zwycięstw z rzędu w Tauron Lidze. Ostatnio przegrały 18 stycznia z DevelopResem Rzeszów. Spotkanie zakończyło się w czterech setach. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Miłe złego początki AZS-u. Warta lepsza w hicie PlusLigi

 

ŁKS o tak dobrej passie nie może mówić. Dwie porażki z rzędu: ze Stalą Mielec i BKS-em Bielsko-Biała nie pozwalają nastrajać pozytywnie. Derby rządzą się jednak swoimi prawami i obie łódzkie ekipy z pewnością wyjdą na nie bojowo nastawione.

 

W dwóch ostatnich spotkaniach w tym sezonie lepsze były "Budowlane". 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SIATKÓWKATAURON LIGA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 