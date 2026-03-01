Budowlani mają obecnie świetną serię czterech zwycięstw z rzędu w Tauron Lidze. Ostatnio przegrały 18 stycznia z DevelopResem Rzeszów. Spotkanie zakończyło się w czterech setach.

ZOBACZ TAKŻE: Miłe złego początki AZS-u. Warta lepsza w hicie PlusLigi

ŁKS o tak dobrej passie nie może mówić. Dwie porażki z rzędu: ze Stalą Mielec i BKS-em Bielsko-Biała nie pozwalają nastrajać pozytywnie. Derby rządzą się jednak swoimi prawami i obie łódzkie ekipy z pewnością wyjdą na nie bojowo nastawione.

W dwóch ostatnich spotkaniach w tym sezonie lepsze były "Budowlane".

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport