Zwycięstwo w Meksyku! Trzeci tytuł w karierze

Tenis

Rozstawiony z numerem piątym Włoch Flavio Cobolli wygrał turniej tenisowy ATP 500 w meksykańskim Acapulco. W finale pokonał Amerykanina Francesa Tiafoe (nr 8) 7:6 (7-4), 6:4. To jego trzeci tytuł w karierze.

Tenisista Flavio Cobolli trzyma puchar nad głową na tle fajerwerków.
fot. AFP
Flavio Cobolli wygrał turniej w Acapulco

W poniedziałkowym notowaniu rankingu 23-letni Cobolli awansuje na najwyższe w karierze 15. miejsce.

 

W Acapulco wystąpił w deblu Jan Zieliński, a jego partnerem był Luke Johnson. Rozstawiona z numerem czwartym polsko-brytyjska para odpadła w pierwszej rundzie, wyeliminowana przez... Cobollego i Bułgara Grigora Dimitrowa.

 

Flavio Cobolli - Frances Tiafoe 7:6 (7-4), 6:4

 

PAP
