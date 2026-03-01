Zwycięstwo w Meksyku! Trzeci tytuł w karierze

W poniedziałkowym notowaniu rankingu 23-letni Cobolli awansuje na najwyższe w karierze 15. miejsce.

W Acapulco wystąpił w deblu Jan Zieliński, a jego partnerem był Luke Johnson. Rozstawiona z numerem czwartym polsko-brytyjska para odpadła w pierwszej rundzie, wyeliminowana przez... Cobollego i Bułgara Grigora Dimitrowa.

Flavio Cobolli - Frances Tiafoe 7:6 (7-4), 6:4

PAP