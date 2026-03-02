Amatorscy mistrzowie świata debiutują na Babilon MMA 57. "Być najlepszym na świecie"

Oboje przez lata dominowali w amatorskim MMA, zdobywając dla Polski złote medale mistrzostw świata, Europy i Polski. Teraz wyznaczają sobie nowe cele i każde z nich wykona pierwszy krok do zawodowych trofeów już za kilka tygodni.

21-letni Grzegorz Kowalski to amatorski mistrz świata ADCC. Kilka razy pokazywał się już w pojedynkach semi-pro na polskich galach i większość walk wygrywał efektownie przed czasem.

– Czuję się gotowy na kolejny krok, ale mam pełną świadomość, że zawodowstwo to zupełnie inny poziom. Amatorstwo dało mi fundament i pewność, że jestem solidnym zawodnikiem w każdej płaszczyźnie. Teraz chcę pójść krok do przodu w drodze po marzenia. Gdybym nie czuł się gotowy, nie podejmowałbym decyzji o debiucie zawodowym – mówi zawodnik klubu Arrachion Olsztyn.

Pierwszym rywalem Kowalskiego w karierze zawodowej będzie inny debiutant, amatorski mistrz Polski – Klaudiusz Sławiczek (Octagon Team).

– 27 marca chcę pokazać, że moje amatorskie sukcesy nie były przypadkiem. Dojrzałość, spokój, kontrolę tempa i gotowość na każdą płaszczyznę oraz w miarę możliwości efektowne skończenie. W 2026 roku chcę być aktywny – mieć okazję jeszcze się pokazać w klatce i konsekwentnie budować rekord oraz dawać efektowne walki. Poza tym chciałbym zrobić kilka wyjazdów i trenować z najlepszymi – dodaje Kowalski.

Zawodnik z takim dorobkiem amatorskim musi mierzyć wysoko w zawodowej karierze. Reprezentant Arrachionu Olsztyn planuje już kolejne etapy.

– Chcę najpierw stać się mocnym nazwiskiem w Polsce. Zbudować rekord, rozpoznawalność i realną pozycję w swojej kategorii. Jeśli będę dominował tutaj, naturalnie pojawi się rozmowa o większych organizacjach. Ale najpierw chcę udowodnić swoją wartość u siebie – mówi nadzieja wagi piórkowej (do 66 kg). – Za 3–5 lat chcę być w miejscu, w którym nikt nie zadaje pytania, czy jestem gotowy na duże walki. Chcę, żeby wyniki mówiły za mnie. Moim celem jest dojść do poziomu, na którym walczy się o najwyższe stawki, ale również stały progres – techniczny, fizyczny i mentalny – żeby z roku na rok być coraz trudniejszym rywalem. Cel? Być najlepszym na świecie – kończy Kowalski.

Kolejną mistrzynią świata debiutującą zawodowo 27 marca w Ciechanowie będzie Daria Brzozowska. Zawodniczka klubu ASW Black Panther Bydgoszcz czuje się dobrze przygotowana do nowego wyzwania.

– Nie podjęlibyśmy z moim sztabem decyzji o przejściu na zawodowstwo, gdybym nie czuła się gotowa. Ten proces trochę trwał, propozycje walk zawodowych dostaję już od dobrych paru lat, ale potrzebowałam większych sprawdzianów, zanim faktycznie przejdę do formuły PRO – tłumaczy Brzozowska. – W mojej najbliższej walce chcę pokazać, że jestem kompletną zawodniczką, a nie tylko „grapplerką”, jak wiele ludzi mnie postrzega. W 2026 roku chciałabym stoczyć 3 walki i nadal przecierać się na mocnych turniejach jiu jitsu – dodaje 20-letnia Bydgoszczanka.

Dwukrotna mistrzyni świata UWW w grapplingu i multimedalistka wielu światowych imprez w amatorskim MMA nie boi się mówić wprost o swoim marzeniu – w najbliższych latach chciałaby zdominować rywalizację w Polsce, a potem podbić UFC.

– Nie wybiegałam planami w przyszłość, skupiam się bardzo na tym co jest teraz, ale na pewno chciałabym mocno zaznaczyć dominację w zawodowych rankingach w naszym kraju, a za kilka lat planuję być topowym międzynarodowym nazwiskiem. Chcę być najlepsza w tym co robię, więc na pewno chciałabym „zadomowić” się w UFC i toczyć tam efektowne walki – kończy Daria Brzozowska.

Debiutujących zawodowo Grzegorza Kowalskiego (66 kg) i Darię Brzozowską (57 kg) zobaczymy w Ciechanowie obok innych ciekawych prospektów Babilonu. Komu z młodych talentów uda się skraść show przed walką Szymona Kołeckiego o mistrzowski pas królewskiej kategorii?

Karta walk Babilon MMA 57

Walka wieczoru (5 x 5 min):



120 kg: Szymon Kołecki (13-2) vs Stuart Austin (19-8) – walka o pas mistrzowski

Karta główna (3 x 5 min):



84 kg: Kamil Woźny (3-1) vs Krzysztof Sowa (2-2)

93 kg: Yehor Oliinyk (4-0) vs Giorgi Lobjanidze (13-8)

120 kg: Jacek Kujtkowski (4-2) vs Filip Toe (5-5)

77 kg: Arli Kambilo (5-1) vs Michał Pezda (1-3)

84 kg: Nikodem Sura (1-0) vs Patryk Domarus (2-1)

57 kg: Daria Brzozowska (debiut) vs Asia Girelli (debiut)

66 kg: Grzegorz Kowalski (debiut) vs Klaudiusz Sławiczek (debiut)

Karta wstępna (3 x 3 min):



70 kg: Stanisław Telejko vs Patryk Tłuściak

61 kg: Dominik Tomporowski vs Krzysztof Olenkiewicz

77 kg: Krzysztof Śmigacz vs Dominik Lurc

Informacja Prasowa