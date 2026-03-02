23. kolejkę Betclic 1. Ligi zamknie spotkanie Wieczystej z Polonią. Oba zespoły po 22 kolejkach mają na koncie tyle samo punktów, po 37, i zajmują w tabeli odpowiednio czwarte i piąte miejsce.

Krakowianie w tym roku jeszcze nie przegrali, a ich seria bez porażki trwa już od sześciu ligowych spotkań. W poprzedniej kolejce zremisowali oni 1:1 z lokalnym rywalem i liderem rozgrywek, Wisłą.

Ich rywale mogą pochwalić się jeszcze lepszą passą. Od dziewięciu spotkań nie zaznali goryczy porażki, a w tym czasie zanotowali zaledwie dwa remisy.

Relacja live i wynik na żywo meczu KS Wieczysta Kraków - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

ŁO, Polsat Sport