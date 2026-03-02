El. MŚ 2027 kobiet. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Reprezentacja Hiszpanii po porażce w finale Euro 2025 świetnie spisała się w ostatnich spotkaniach Ligi Narodów.

Najpierw dwukrotnie pokonała Szwecję w półfinale, a następnie sięgnęła po tytuł. W decydującym meczu Hiszpanki rozbiły Niemki 3:0 po dublecie Claudii Piny oraz Vicky Lopez.

Teraz wicemistrzynie Europy rozpoczynają zmagania w el. MŚ 2027. Ich pierwszymi rywalkami będą Islandki, które wygrały dwa ostatnie starcia z Irlandią Północną.

Kilka miesięcy temu na ME zaprezentowały się jednak bardzo słabo i po trzech porażkach odpadły w fazie grupowej. W pierwszym meczu poległy z Finlandią (0:1), następnie ze Szwajcarią (0:2) i na zakończenie po emocjonującym boju z Norwegią (3:4).

Zawodniczki Thorsteinna Halldorssona po meczu z Hiszpanią nie będą miały zbyt dużo czasu na odpoczynek. Cztery dni później zmierzą się z triumfatorkami ubiegłorocznego Euro - Angielkami.

Do rywalizacji po przegranym finale ME wracają również piłkarki Christiana Wuecka. Będą miały spore szanse na zwycięstwo, gdyż zagrają ze Słowenią, która w ostatnim spotkaniu poległa w listopadzie z reprezentacją Polski. Niemki jeszcze nigdy dotąd nie przegrały ze Słowenkami.

Gdzie obejrzeć mecze el. MŚ 2027 kobiet?

Transmisja spotkania Niemcy - Słowenia odbędzie się we wtorek 3 marca. Początek o godz. 17:50. Mecz Hiszpania - Islandia zostanie rozegrany we wtorek 3 marca o godz. 18:55. Z kolei starcie Anglia - Islandia zaplanowano na sobotę 7 marca o godz. 13:25. Wszystkie trzy mecze będzie można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.

Niemcy - Słowenia, 03.03, 17:50, Polsat Sport Premium 1, Polsat Box Go

Hiszpania - Islandia - 03.03, 18:55, Polsat Sport 2, Polsat Box Go

Anglia - Islandia - 07.03, 13:25, Polsat Sport 3, Polsat Box Go