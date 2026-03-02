Finał hokejowej Ligi Mistrzów: Frolunda HC - Lulea Hockey. Transmisja TV i stream online

Frolunda HC - Lulea Hockey to finał hokejowej Ligi Mistrzów. Kto sięgnie po trofeum? Transmisja finału hokejowej Ligi Mistrzów we wtorek 3 marca od 18:50 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

Trzech hokeistów w strojach Frölundy świętuje zwycięstwo, jeden z nich uśmiecha się do kamery.
fot. PAP
Frolunda HC - Lulea Hockey to finał hokejowej Ligi Mistrzów.

Szwedzki finał zapowiada się znakomicie. Hokeiści Frolundy wyeliminowali w półfinale Brynas, ogrywając ich 2:0 w pierwszym spotkaniu, a następnie remisując 2:2 przed własną publicznością.

 

We wtorkowym finale po drugiej stronie staną gracze Lulei Hockey, którzy dwukrotnie okazali się lepsi od EV Zug. Oba spotkania wygrali 3:2.

 

Oba zespoły spotkały się ze sobą w lutym w ramach meczu ligi szwedzkiej. Lulea wygrała 7:3.

 

W tej edycji Ligi Mistrzów brał udział GKS Tychy, który odpadł na etapie fazy grupowej. Co ciekawe, zmierzył się zarówno z Frolundą (1:3), jak i Luleą (2:3).

 

Transmisja finału hokejowej Ligi Mistrzów we wtorek 3 marca od 18:50 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

PAP
