Kolejny siatkarz zostaje w Skrze! Jest komunikat

22-letni siatkarz przygodę ze sportem rozpoczynał w juniorskiej drużynie Asseco Resovii Rzeszów. Później grał m.in w SMS PZPS Spała, Lechii Tomaszów Mazowiecki, Bogdance LUK-u Lublin i MCKiS Jaworzno. Do Bełchatowa trafił przed rozpoczęciem sezonu 2025/2026. Obowiązki na pozycji libero dzieli z Kamilem Szymurą.

Jak się okazuje, Kędzierski pozostanie w PGE GiEK Skrze jeszcze przynajmniej jeden sezon.

- Od pierwszych tygodni w PGE GiEK Skrze Maksym pokazał, że jest zawodnikiem ambitnym, pracowitym i gotowym na rywalizację na najwyższym poziomie. Jego energia w obronie, odwaga w podejmowaniu decyzji oraz systematyczny rozwój doskonale wpisują się w filozofię budowy naszego zespołu. Cieszy nas, że Maksym związał swoją przyszłość z naszym klubem. Wierzymy, że kolejny sezon będzie dla niego czasem dalszego rozwoju, a dla drużyny – stabilizacji i jakości na pozycji libero. Stawiamy na zawodników głodnych sukcesu i świadomych swojej drogi, a Maksym bez wątpienia do nich należy - powiedział prezes Skry, Michał Bąkiewicz.

Kędzierski to kolejny zawodnik, który przedłużył kontrakt z klubem z Bełchatowa. Wcześniej ogłoszono, że na kolejny sezon w drużynie pozostaną także Grzegorz Łomacz, ZouheirEl Graui, Antoine Pothron i Arkadiusz Żakieta.

KP, Polsat Sport