La Liga: Real Madryt - Getafe. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Real Madryt - Getafe to jeden z meczów 26. kolejki La Liga. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Pod koniec lutego ekipa "Królewskich" sensacyjnie przegrała na wyjeździe z Osasuną i straciła pozycję lidera tabeli na rzecz Barcelony. Madrytczycy potrzebują zwycięstwa, aby zmniejszyć dystans dzielący ich do "Dumy Katalonii".

 

Getafe również poniosło porażkę - u siebie z Sevillą. Wcześniejsze dwie wygrane pozwoliły temu zespołowi odskoczyć od strefy spadkowej.

 

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Real wygrał na wyjeździe 1:0. Zwycięskiego gola strzelił w 80. minucie Kylian Mbappe.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Getafe na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
