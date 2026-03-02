La Liga: Real Madryt - Getafe. Relacja live i wynik na żywo
Real Madryt - Getafe to jeden z meczów 26. kolejki La Liga. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Pod koniec lutego ekipa "Królewskich" sensacyjnie przegrała na wyjeździe z Osasuną i straciła pozycję lidera tabeli na rzecz Barcelony. Madrytczycy potrzebują zwycięstwa, aby zmniejszyć dystans dzielący ich do "Dumy Katalonii".
Getafe również poniosło porażkę - u siebie z Sevillą. Wcześniejsze dwie wygrane pozwoliły temu zespołowi odskoczyć od strefy spadkowej.
W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Real wygrał na wyjeździe 1:0. Zwycięskiego gola strzelił w 80. minucie Kylian Mbappe.
Relacja live i wynik na żywo meczu Real Madryt - Getafe na Polsatsport.pl.