Nie będzie tytułu. Fręch przegrała w finale

Polka w dwóch pierwszych rundach nie straciła seta. Ograła do zera Mariję Timofiejewą oraz Jessicę Bouzas Maneiro. Następnie stoczyła dwa trzysetowe boje z Marie Bouzkovą oraz Shuai Zhang, spędzając na korcie pięć godzin i 40 minut.

Z kolei Bucsa wygrała cztery spotkania bez straty seta. Pokonała Donnę Vekic, Marinę Stakusic, Zeynep Sonmez oraz Jasmine Paolini.





Pierwszy set finału odbył się bez większej historii. Bucsa dominowała i oddała Fręch tylko jednego gema. Polka podniosła się już na początku drugiej partii, w której dwukrotnie przełamała Hiszpankę, obejmując prowadzenie 3:0. Ostatecznie wygrała 6:4.

Triumfatorkę wyłonił trzeci set. W nim Fręch dała się dwukrotnie przełamać. Bucsa wygrała 6:4 i sięgnęła po pierwszy tytuł singlowy w karierze.



To był trzeci finał cyklu WTA w karierze Fręch. Oba wcześniejsze osiągnęła w 2024 roku. Najpierw w lipcu przegrała mecz o tytuł w imprezie rangi 250 w Pradze z Magdą Linette, a we wrześniu okazała się najlepsza w meksykańskiej Guadalajarze, gdzie też odbywał się turniej rangi 500.

W poniedziałkowym notowaniu rankingu WTA Fręch znajdzie się na 36. miejscu.

Wynik finału:

Magdalena Fręch - Cristina Bucsa 1:6, 6:4, 4:6

PAP