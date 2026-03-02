Po świetnej pierwszej rundzie rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i pierwszej tegorocznej kolejce, Wisła zajmowała pierwsze miejsce w tabeli. Potem przyszły trzy porażki, ale dopiero po przegranej przed tygodniem z Legią "Nafciarze" spadli na szóste miejsce w tabeli. Trudno się dziwić, że atmosfera w drużynie nie jest najlepsza.

- Jasne, że nie czujemy się komfortowo po trzech porażkach z rzędu. Czujemy dużo złości i wewnętrznego poczucia, że powinniśmy zdobyć punkt, na pewno w Warszawie, w Gliwicach i u nas w Płocku z Widzewem. Musimy jak najszybciej wygrać spotkanie, żeby mieć takie poczucie, że odrobimy to, co straciliśmy - zapowiedział trener Wisły.

Po porażce przed tygodniem z Legią do kibiców dotarły dobre wieści. Do 2027 roku kontrakt z Wisłą przedłużył lider drużyny Dani Pacheco. Tuż przed zakończeniem okienka transferowego klub ogłosił, że do drużyny dołącza napastnik Said Hamulic i pomocnik Kyriakos Savvidis. W miejsce Andriasa Edmundssona, który odszedł przed rozpoczęciem rozgrywek w 2026 roku, piłkarzem Wisły został Marin Karamarko. Z drużyną rozstał się Aleksandre Kalandadze.

- Będzie to mecz troszeczkę inny niż z Legią. Znakiem rozpoznawczym Zagłębia są stałe fragmenty gry, po których strzelają bardzo dużo bramek w końcowych fazach meczu, więc musimy być skoncentrowani przez cały pojedynek i odpowiedzialni od pierwszej do ostatniej minuty - zapewnił Misiura.

Jeszcze przed 22. kolejką Wisła zajmowała drugie miejsce w tabeli. Porażka z Legią zepchnęła płocką drużyną na szóstą pozycję. Każda kolejna seria może wywrócić do góry nogami tak górną część tabeli, jak i dolną.

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

PAP