W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy Wisła Płock zmierzy się w Lubinie z wiceliderem Zagłębiem. "Nafciarze" po trzech porażkach z rzędu spadli z pierwszego na szóste miejsce. Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Po świetnej pierwszej rundzie rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasy i pierwszej tegorocznej kolejce, Wisła zajmowała pierwsze miejsce w tabeli. Potem przyszły trzy porażki, ale dopiero po przegranej przed tygodniem z Legią "Nafciarze" spadli na szóste miejsce w tabeli. Trudno się dziwić, że atmosfera w drużynie nie jest najlepsza.

 

- Jasne, że nie czujemy się komfortowo po trzech porażkach z rzędu. Czujemy dużo złości i wewnętrznego poczucia, że powinniśmy zdobyć punkt, na pewno w Warszawie, w Gliwicach i u nas w Płocku z Widzewem. Musimy jak najszybciej wygrać spotkanie, żeby mieć takie poczucie, że odrobimy to, co straciliśmy - zapowiedział trener Wisły.

 

Po porażce przed tygodniem z Legią do kibiców dotarły dobre wieści. Do 2027 roku kontrakt z Wisłą przedłużył lider drużyny Dani Pacheco. Tuż przed zakończeniem okienka transferowego klub ogłosił, że do drużyny dołącza napastnik Said Hamulic i pomocnik Kyriakos Savvidis. W miejsce Andriasa Edmundssona, który odszedł przed rozpoczęciem rozgrywek w 2026 roku, piłkarzem Wisły został Marin Karamarko. Z drużyną rozstał się Aleksandre Kalandadze.

 

- Będzie to mecz troszeczkę inny niż z Legią. Znakiem rozpoznawczym Zagłębia są stałe fragmenty gry, po których strzelają bardzo dużo bramek w końcowych fazach meczu, więc musimy być skoncentrowani przez cały pojedynek i odpowiedzialni od pierwszej do ostatniej minuty - zapewnił Misiura.

 

Jeszcze przed 22. kolejką Wisła zajmowała drugie miejsce w tabeli. Porażka z Legią zepchnęła płocką drużyną na szóstą pozycję. Każda kolejna seria może wywrócić do góry nogami tak górną część tabeli, jak i dolną.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Wisła Płock - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

