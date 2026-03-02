PlusLiga: InPost ChKS Chełm - Ślepsk Malow Suwałki. Relacja live i wynik na żywo online

InPost ChKS Chełm - Ślepsk Malow Suwałki to spotkanie zamykające 24. kolejkę PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Ślepsk Malow Suwałki na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Chełmianie przegrali cztery ostatnie mecze ligowe z rzędu. Mimo tej serii zajmują 13. miejsce w tabeli PlusLigi, jednak dalej utrzymują cztery punkty przewagi nad zamykającą stawkę ekipą Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. W minionej kolejce ulegli Treflowi Gdańsk 1:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Perugia z Superpucharem Włoch! Świetny mecz zespołu Semeniuka

 

Ich rywale w ostatnich pięciu spotkaniach wygrali tylko raz i plasują się obecnie na 10. miejscu.

 

Poprzednie starcie tych drużyn zakończyło się zwycięstwem zespołu z Suwałk 3:0.

 

ŁO, Polsat Sport
