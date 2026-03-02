Polsat SiatCast - 03.03. Transmisja TV i stream online
Gościem wtorkowego Polsat SiatCast będzie Kamil Semeniuk. Gdzie oglądać program? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Kamil Semeniuk gościem Polsat SiatCast
Polsat SiatCast to nasza cowtorkowa propozycja dla wszystkich fanów siatkówki. Jakub Bednaruk i Marek Magiera omawiają najciekawsze wydarzenia z polskich i światowych hal.
Tym razem gościem specjalnym programu będzie Kamil Semeniuk. Jego Sir Susa Scai Perugia pokonała Rana Verona 3:1 w meczu finałowym Superpucharu Włoch i sięgnęła po trofeum. Polak zdobył w całym spotkaniu 13 punktów, walnie przyczyniając się do wygranej swojej drużyny.
Transmisja Polsat SiatCast we wtorek 3 marca w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rafał Szymura: Mogliśmy wygrać za 3 i biorę to na siebie, bo ostatnie akcje w 4. secie to moja wina