Psuedokibice Tottenhamu surowo ukarani! Bezterminowy zakaz stadionowy

"Możemy potwierdzić, że wszystkie trzy osoby wykonujące nazistowskie saluty w kierunku kibiców Eintrachtu Frankfurt zostały zidentyfikowane i otrzymały zakazy na czas nieokreślony" – oświadczył Tottenham.

ZOBACZ TAKŻE: Flick nagle wspomniał o Lewandowskim. Wyłożył karty na stół

"Obrzydliwe zachowanie mniejszości tak zwanych kibiców tego wieczoru w żaden sposób nie odzwierciedla wartości naszego klubu i jego kibiców" - dodano.

UEFA nałożyła na Tottenham także dodatkową karę w wysokości 2250 euro za rzucanie przedmiotami przez kibiców. Ponadto klub dostał zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy LM, ale tę sankcję zawieszono na rok.

Tottenham wygrał z Eintrachtem 2:0. Kolejny mecz LM rozegra 10 marca w Madrycie z miejscowym Atletico w 1/8 finału.

KP, PAP