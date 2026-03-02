Psuedokibice Tottenhamu surowo ukarani! Bezterminowy zakaz stadionowy

Piłka nożna

Tottenham Hotspur wydał bezterminowy zakaz stadionowy dla trzech kibiców, którzy wykonali nazistowskie saluty podczas styczniowego meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów we Frankfurcie z Eintrachtem. Angielski klub został za to ukarany przez UEFA grzywną w wysokości 30 tys. euro.

Piłkarz Tottenhamu ze smutną miną, zasłaniający twarz dłońmi.
fot. AFP
Pseudokibice Tottenhamu otrzymali zakaz stadionowy

"Możemy potwierdzić, że wszystkie trzy osoby wykonujące nazistowskie saluty w kierunku kibiców Eintrachtu Frankfurt zostały zidentyfikowane i otrzymały zakazy na czas nieokreślony" – oświadczył Tottenham.

 

ZOBACZ TAKŻE: Flick nagle wspomniał o Lewandowskim. Wyłożył karty na stół

 

"Obrzydliwe zachowanie mniejszości tak zwanych kibiców tego wieczoru w żaden sposób nie odzwierciedla wartości naszego klubu i jego kibiców" - dodano.

 

UEFA nałożyła na Tottenham także dodatkową karę w wysokości 2250 euro za rzucanie przedmiotami przez kibiców. Ponadto klub dostał zakaz sprzedaży biletów kibicom na jeden mecz wyjazdowy LM, ale tę sankcję zawieszono na rok.

 

Tottenham wygrał z Eintrachtem 2:0. Kolejny mecz LM rozegra 10 marca w Madrycie z miejscowym Atletico w 1/8 finału.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fiorentina - Jagiellonia Białystok: Trzeci gol Bartosza Mazurka
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 