Puchar Włoch: Como - Inter. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Como - Inter to pierwszy mecz półfinałowy Pucharu Włoch. Gdzie obejrzeć mecz Como - Inter? Transmisja we wtorek 3 marca od 20.55 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

Dwóch piłkarzy na boisku podczas meczu piłki nożnej. Jeden z nich cieszy się ze zdobytego gola, drugi prowadzi piłkę.
fot. PAP

Puchar Włoch wkracza w decydującą w fazę. W grze pozostały już tylko cztery zespoły. We wtorek na boisku wyjdą piłkarze Como oraz Interu.

Ci pierwsi wyeliminowali w tej edycji Sudtirol (3:1), Sassuolo (3:0), Fiorentinę (3:1) oraz Napoli (2:1). Z kolei Inter okazał się lepszy od Venezii (5:1) oraz Torino (2:1).

 

Podopieczni Cesca Fabregasa wygrali dwa ostatnie spotkania ligowe i ciągle liczą się w walce o udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Z kolei Inter notuje serię ośmiu zwycięstw z rzędu w Serie A i ma 10 punktów przewagi w tabeli nad drugim Milanem.

 

Ekipie Piotra Zielińskiego nie poszło najlepiej w Lidze Mistrzów, z której sensacyjnie odpadli po dwumeczu z Bodo/Glimt (1:3 i 1:2).

 

Rewanż Inter - Como odbędzie się 22 kwietnia. W drugiej parze Lazio rywalizuje z Atalantą.

 

Transmisja meczu Como - Inter we wtorek 3 marca od 20.55 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.

PAP
