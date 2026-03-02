Runda play-off LM siatkarzy: Asseco Resovia – Knack Roeselare. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Asseco Resovia – Knack Roeselare to mecz w ramach rundy play-off siatkarskiej Ligi Mistrzów. Która z drużyn przybliży się do awansu do ćwierćfinału rozgrywek? Transmisja meczu Asseco Resovia – Knack Roeselare w środę 4 marca Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.

Grupa siatkarzy w białych strojach z czarnymi detalami i numerami na koszulkach, dyskutujących na boisku.
fot. PAP
Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów zagrają w fazie play-off Ligi Mistrzów

W obecnej edycji Ligi Mistrzów wystartowały cztery drużyny z Polski i w komplecie awansowały do dalszych rozgrywek. Bogdanka LUK Lublin, która wygrała grupę B, oraz Aluron CMC Warta Zawiercie - najlepsza drużyna grupy D - wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów.

 

Asseco Resovia i PGE Projekt muszą natomiast zagrać w rundzie play-off. Siatkarze z Rzeszowa zmierzą się u siebie z belgijskim Knack Roeselare.


Resovia fazę grupową zakończyła z trzema zwycięstwami i dwiema porażkami. Taki sam bilans miał Knack, który rywalizował w grupie z Bogdanką LUK Lublin. Jedyne dwie przegrane zanotował właśnie z mistrzem Polski.


Rywalizacja w rundzie play-off toczy się w formule dwumeczów. Rewanże zostaną rozegrane pomiędzy 10 a 12 marca.


Transmisja meczu Asseco Resovia – Knack Roeselare w środę 4 marca Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:45.

