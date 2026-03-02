Tauron Liga: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - KS DevelopRes Rzeszów. Relacja na żywo

W zaległym spotkaniu 17. kolejki Tauron Ligi lider tabeli, Developres, zmierzy się z czerwoną latarnią ligi, beniaminkiem z Nowego Dworu. Podopieczne Bartosza Kujawskiego wygrały zaledwie jedno z 18 spotkań rozegranych w tym sezonie, co skutkuje ich ostatnią pozycją w tabeli.

Poniedziałkowe rywalki to ich zupełne przeciwieństwo. Są one obrończyniami tytułu i aktualnymi liderkami rozgrywek. Rzeszowianki przegrały w bieżącej kampanii tylko raz i pozostają niepokonane w lidze od października 2025 roku. Co więcej, w dwóch ostatnich meczach nie straciły nawet seta.

Poprzednie starcie tych zespołów zakończyło się pewnym zwycięstwem Developresu 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki - KS DevelopRes Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ŁO, Polsat Sport