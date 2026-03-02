To będzie ich ostatnia przeprawa. Wiemy, z kim zagrają potencjalni rywale Polaków przed MŚ 2026

Piłkarze Holandii, potencjalni rywale Polski w tegorocznych mistrzostwach świata, rozegrają 3 czerwca w Rotterdamie towarzyski mecz z innym uczestnikiem mundialu, Algierią - poinformowała w poniedziałek holenderska federacja.

Będzie to pożegnalny występ "Pomarańczowych" przed podróżą na mundial do USA. Pierwszy mecz w turnieju mistrzowskim czeka ich 14 czerwca w Dallas z Japonią.

 

W grupie F rywalami Holendrów będą ponadto Tunezja oraz zwycięzca "polskiej" ścieżki barażowej.

 

Żeby wystąpić w mistrzostwach świata, Polacy muszą wygrać w półfinale barażowym 26 marca w Warszawie z Albanią oraz pięć dni później na wyjeździe z lepszym z pary Ukraina - Szwecja.

 

"Pomarańczowi", zajmujący obecnie siódme miejsce w światowym rankingu, byli rywalami Polaków właśnie w eliminacjach do tego mundialu. Oba mecze - we wrześniu w Rotterdamie w debiucie trenera Jana Urbana oraz w listopadzie w Warszawie - zakończyły się remisami 1:1.

 

W mistrzostwach świata, które w dniach 11 czerwca - 19 lipca odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku, po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn, podzielonych na 12 czterozespołowych grup. 

KP, PAP
