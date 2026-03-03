Bez bramek w półfinale Pucharu Włoch. Zieliński wszedł z ławki

Od pierwszych minut spotkania to Como dyktowało warunki na murawie. Zespół prowadzony przez Cesca Fabregasa zepchnął drużynę z Mediolanu do defensywy, jednak nie potrafił udokumentować swojej przewagi golami. Choć do przerwy gospodarze dominowali w niemal każdej statystyce, zawodziła ich skuteczność, przez co na tablicy wyników wciąż widniał rezultat 0:0.

Po zmianie stron sytuacja na boisku wyglądała bardzo podobnie. Ekipa "Biancoblu" kontynuowała dobrze zorganizowane i niebezpieczne ataki, z którymi goście mieli sporo problemów. W 58. minucie w zespole Interu doszło do istotnej dla kibiców reprezentacji Polski zmiany. Murawę opuścił Hakan Calhanoglu, a jego miejsce zajął Piotr Zieliński.

Do końca meczu wynik nie uległ zmianie, a w całym spotkaniu odnotowano tylko jeden celny strzał - oddany przez gospodarzy.

Przypomnijmy, że w drugim półfinale zmierzą się drużyny innych Polaków: Lazio Adriana Przyborka oraz Atalanta Bergamo Nicoli Zalewskiego.

Rewanż pomiędzy tymi zespołami odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 18:00 na San Siro w Mediolanie. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

Como - Inter Mediolan 0:0 (0:0)

Como: Jean Butez - Ivan Smolcic, Jacobo Ramon, Diego Carlos, Alex Valle (79. Ignace Van der Brempt) - Lucas Da Cunha, Sergi Roberto (70. Assane Diao), Maximo Perrone - Mergim Vojvoda (80. Alberto Moreno), Nico Paz (87. Anastasios Douvikas), Maxence Caqueret (87. Martin Baturina).

Inter: Josep Martinez - Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni - Matteo Darmian (58. Denzel Dumfries), Davide Frattesi (86. Henrikh Mkhitaryan), Hakan Calhanoglu (58. Piotr Zieliński), Petar Sucic, Carlos Augusto - Francesco Pio Esposito (58. Marcus Thuram), Andy Diouf (69. Luis Henrique).

Sędziował: Marco Di Bello (Włochy).