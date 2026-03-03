Dopiero co zakończył karierę, teraz wraca! Dwukrotny mistrz Polski zagra w okręgówce

"Co za piękna podróż" - napisał Valencia w mediach społecznościowych. "Dziękuję wszystkim drużynom, w których grałem. Każdemu trenerowi i każdej osobie, która była częścią tych drużyn - od każdego z nich wyniosłem lekcje. (...) Czas zacząć nowe projekty" - przekazał.

Niespodziewanie we wtorek poinformowano, że Valencia dołączył do klubu KS Partyzant Leszno.

"Każdy słyszał. Nie każdy był pewny. To transfer, który wykracza poza standardowe schematy na tym poziomie rozgrywkowym" - czytamy.

Partyzant rywalizuje na co dzień w mazowieckiej Lidze Okręgowej. Po 15. rozegranych kolejkach zajmuje jednak dopiero 14. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów.

Valencia trafił po raz pierwszy do Polski w 2017 roku, kiedy podpisał kontrakt z Piastem Gliwice. Po dwóch latach został sprzedany do Brentfordu za dwa miliony euro. Szybko wrócił jednak do naszego kraju, gdyż wypożyczyła go Legia Warszawa.

Potem 31-latek reprezentował jeszcze barwy m.in. Zagłębia Sosnowiec. Ostatnie miesiące spędził w Zniczu Pruszków, dla którego rozegrał jednak zaledwie 83 minuty.

Ekwadorczyk może pochwalić się dwukrotnym zdobyciem mistrzostwa Polski - z Piastem oraz Legią.