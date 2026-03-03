W zeszłym roku reprezentacja Polski kobiet pierwszy raz uczestniczyła w mistrzostwach Europy. Podczas Euro 2025 w Szwajcarii drużyna trenerki Niny Patalon przegrała z Niemcami 0:2, ze Szwecją 0:3 i wygrała z Danią 3:2. Nie awansowała do ćwierćfinału, lecz zajęła trzecie miejsce w grupie - przed czwartą Danią, która poniosła trzy porażki.

Biało-Czerwone stoją przed kolejnym dużym wyzwaniem i po raz pierwszy spróbują awansować do mistrzostw świata. Kwalifikacje mają nietypową formułę i są połączone z rozgrywkami Ligi Narodów. Uczestniczą w nich 53 europejskie reprezentacje, podzielone na trzy dywizje. Polki w zeszłym roku awansowały do dywizji A. W grupie zmierzą się z Holandią, Francją i Irlandią.

Bezpośredni awans na mundial ze strefy UEFA wywalczą tylko czterej zwycięzcy grup z dywizji A. Pozostałe zespoły jesienią zagrają w dwustopniowych barażach, w których będą uczestniczyć też drużyny z niższych dywizji. Zatem Polska weźmie udział w barażach, nawet jeśli od marca do czerwca przegra wszystkie mecze w pierwszej fazie eliminacji.

W turnieju w Brazylii wezmą udział 32 reprezentacje, w tym 11 lub 12 z Europy.

