Faworytki nie zawiodły! Grad goli na inaugurację eliminacji MŚ

Zmagania kwalifikacyjne na stadionie w Dreźnie rozpoczęły reprezentantki Niemiec, czyli zeszłoroczne półfinalistki mistrzostw Europy oraz brązowe medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zmierzyły się one ze Słowenkami, które wciąż czekają na swój historyczny awans na mundial. Gospodynie od pierwszych minut rozpoczęły ofensywę. Po niespełna kwadransie prowadziły już różnicą dwóch bramek dzięki golom Vivien Endemann i Elisy Senss. W drugiej odsłonie rezultat na 5:0 podwyższyły Linda Dallmann, Larissa Muhlhaus oraz Lea Schuller.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła walkę o mundial! Remis z faworytkami

Swoje zmagania grupowe w eliminacjach udanie rozpoczęły także aktualne mistrzynie świata i wicemistrzynie Europy, czyli Hiszpanki. Drużyna prowadzona przez Sonię Bermudez pewnie pokonała Islandię 3:0. Na listę strzelczyń dwukrotnie wpisała się Claudia Pina, a wynik spotkania ustaliła Edna Imade, która weszła na boisko z ławki rezerwowych.

Warto przypomnieć, że we wtorkowy wieczór do gry przystąpiły również Polki. Przed własną publicznością w Gdańsku Biało-Czerwone zremisowały 2:2 z reprezentacją Holandii.

Niemcy - Słowenia 5:0 (2:0)

Bramki: Vivien Endemann 6, Elisa Senss 12, Linda Dallmann 48, Larissa Muhlhaus 53, Lea Schuller 71.

Niemcy: Berger - Gwinn (46 Wamser), Kuver, Knaak, Kett (46. Linder) - Senss (76 Grawe), Dallmann, Nusken - Brand (46 Muhlhaus), Martinez (66. Schuller), Endemann.

Słowenia: Mersnik - Erzen, Conc, Golob, Agrez - Zver (66 Ketis), Korosec - Sternad (66 Kajzba), Prasnikar, Kustrin - Kramzar (84 Kastelec).

Hiszpania - Islandia 3:0 (1:0)

Bramki: Claudia Pina 39, 54; Edna Imade 76.

Hiszpania: Nanclares - Batlle, Mendez, Codina, Carmona (59 Paralluelo) - Caldentey, Guijarro, Putellas (74 Iannuzzi) - Lopez (82 del Castillo), Gabarro (46 Imade), Pina (82 Fernandez).

Islandia: Runarsdottir - Arnardottir, Vigosdottir, Sigurdardottir, Heidersdottir (78 Gros) - Hermansdottir, Vilhjalmsdottir (64 Asgeirsdottir), Antonsdottir - Eiriksdottir (64 Zomers), Jessen (77 Palmadottir), Jonsdottir.

Żółte kartki: Jonsdottir, Hermannsdottir.

ŁO, Polsat Sport