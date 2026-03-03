Hokeiści Frolundy w walce o finał wyeliminowali Brynas, triumfując 2:0 w pierwszym spotkaniu, a następnie remisując 2:2 w starciu rewanżowym przed własną publicznością.

W szranki z Frolundą staną zawodnicy zespołu Lulea Hockey, którzy w półfinale okazali się lepsi od EV Zug. Oba spotkania wygrali po 3:2.

Obie drużyny całkiem niedawno ze sobą rywalizowały. Spotkały się w lutym w ramach meczu ligi szwedzkiej. Wówczas 7:2 wygrała Lulea.

Obie drużyny całkiem niedawno ze sobą rywalizowały. Spotkały się w lutym w ramach meczu ligi szwedzkiej. Wówczas 7:2 wygrała Lulea.

KP, Polsat Sport