Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Czas na kolejny występ Huberta Hurkacza. Tym razem polski tenisista wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami losowanie Indian Wells! Z kim zagrają Świątek i Hurkacz?

Rywalem Polaka w meczu pierwszej rundy będzie reprezentant USA Aleksandar Kovacevic.

Do tej pory Hurkacz i Kovacevic nie mieli okazji ze sobą rywalizować. Jak będzie w pierwszym bezpośrednim starciu?

Hurkacz - Kovacevic. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Kovacevic? O której godzinie Hurkacz - Kovacevic? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Hurkacz - Kovacevic. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.

BS, Polsat Sport