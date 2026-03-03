Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Tenis

Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic to spotkanie pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kiedy mecz Hurkacza? O której godzinie gra Hurkacz?

Hubert Hurkacz podczas meczu tenisowego, widok z profilu.
fot. PAP
Hurkacz - Kovacevic. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Czas na kolejny występ Huberta Hurkacza. Tym razem polski tenisista wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells. 

 

Rywalem Polaka w meczu pierwszej rundy będzie reprezentant USA Aleksandar Kovacevic.

 

Do tej pory Hurkacz i Kovacevic nie mieli okazji ze sobą rywalizować. Jak będzie w pierwszym bezpośrednim starciu?

Hurkacz - Kovacevic. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Hurkacz - Kovacevic? O której godzinie Hurkacz - Kovacevic? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Hurkacz - Kovacevic. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.

BS, Polsat Sport
HUBERT HURKACZTENISTURNIEJE ATP I WTA
