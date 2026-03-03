Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?
Hubert Hurkacz - Aleksandar Kovacevic to spotkanie pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kiedy mecz Hurkacza? O której godzinie gra Hurkacz?
Czas na kolejny występ Huberta Hurkacza. Tym razem polski tenisista wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells.
ZOBACZ TAKŻE: Za nami losowanie Indian Wells! Z kim zagrają Świątek i Hurkacz?
Rywalem Polaka w meczu pierwszej rundy będzie reprezentant USA Aleksandar Kovacevic.
Do tej pory Hurkacz i Kovacevic nie mieli okazji ze sobą rywalizować. Jak będzie w pierwszym bezpośrednim starciu?
Hurkacz - Kovacevic. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Hurkacz - Kovacevic? O której godzinie Hurkacz - Kovacevic? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Hurkacz - Kovacevic. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.Przejdź na Polsatsport.pl