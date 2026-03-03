Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Czas na kolejny występ Kamila Majchrzaka. Tym razem polski tenisista wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells.

Rywalem Polaka w meczu pierwszej rundy będzie reprezentant Francji Giovanni Mpetshi Perricard.

Triumfator meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard zmierzy się w drugiej rundzie z legendarnym Novakiem Djokoviciem.

Majchrzak - Mpetshi Perricard. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Majchrzak - Mpetshi Perricard? O której godzinie Majchrzak - Mpetshi Perricard? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Majchrzak - Mpetshi Perricard. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.

BS, Polsat Sport