Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Kiedy mecz Indian Wells? O której godzinie?

Tenis

Kamil Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard to spotkanie pierwszej rundy turnieju Indian Wells 2026. Kiedy mecz Majchrzaka? O której godzinie gra Majchrzak?

Gracz tenisa w zielonej koszulce i czapce, uderzający piłkę rakietą.
fot. PAP
Czas na kolejny występ Kamila Majchrzaka. Tym razem polski tenisista wystąpi w turnieju ATP w Indian Wells. 

 

Rywalem Polaka w meczu pierwszej rundy będzie reprezentant Francji Giovanni Mpetshi Perricard.

 

Triumfator meczu Majchrzak - Mpetshi Perricard zmierzy się w drugiej rundzie z legendarnym Novakiem Djokoviciem.

Majchrzak - Mpetshi Perricard. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Majchrzak - Mpetshi Perricard? O której godzinie Majchrzak - Mpetshi Perricard? Jak na razie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy zostanie rozegrany mecz Majchrzak - Mpetshi Perricard. Główna część turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells w Kalifornii rozpocznie się w środę.

BS, Polsat Sport
Indian Wells: Majchrzak - Giovanni Mpetshi Perricard. Kamil wygra?
KAMIL MAJCHRZAKTENISTURNIEJE ATP I WTA
