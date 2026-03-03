Kamil Semeniuk zdradził plany na przyszłość! Gdzie zagra polski wicemistrz olimpijski?

Semeniuk jest jedną z największych gwiazd Perugii. Polski przyjmujący przeniósł się do Włoch po niezwykle udanych trzech latach spędzonych w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle, z którą m.in. dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów.

W Perugii ta sztuka również mu się udała. Z włoskim zespołem zdobył już wszystko, co było możliwe: Ligę Mistrzów, Klubowe Mistrzostwo Świata, mistrzostwo Włoch, Puchar oraz Superpuchar. W obecnym sezonie walczy o powtórzenie sukcesów.

Kontrakt 29-latka będzie obowiązywał jeszcze w przyszłym sezonie. Czy po tym czasie Semeniuk zdecyduje się opuścić Perugię? Jeśli tak, to gdzie zagra? A może wróci do PlusLigi? O tym w programie Polsat SiatCast opowiedział sam zainteresowany.

- Mam jeszcze ważny kontrakt na przyszły sezon i póki co żadnych rozmów nie prowadzę. Skupiam się na tym, aby jak najlepiej reprezentować moją drużynę. Co do przyszłości: zobaczymy. Jestem otwarty na każde rozwiązanie. Oczywiście muszę brać też pod uwagę zdanie mojej żony. Za rok będziemy już pewnie podejmować wstępne decyzje - skomentował swoją sytuację wicemistrz olimpijski z Paryża.

Sir Susa Scai Perugia to zdecydowany lider SuperLegi. W rozgrywkach Ligi Mistrzów również świetnie sobie radzi; ma już pewne miejsce w ćwierćfinale tych rozgrywek.

KP, Polsat Sport