Gwiazda pożegna się z PlusLigą? Ma zagrać w ekipie 17-krotnego mistrza kraju

Łukasz OstrowskiSiatkówka

Chizoba Neves Atu po zakończeniu obecnych rozgrywek PlusLigi opuści szeregi Cuprum Stilonu Gorzów - takie informacje podał we wtorek brazylijski dziennikarz Bruno Voloch. Według jego doniesień 28-latek przeniesie się do japońskiego klubu Osaka Sakai Blazers.

Siatkarz w niebieskiej koszulce z numerem 17 trzyma piłkę do siatkówki.
fot: PAP
Chizoba Neves Atu

Zgodnie z ustaleniami Volocha, reprezentant Brazylii od przyszłego sezonu będzie bronił barw ekipy Osaka Sakai Blazers. Urodzony w Sao Paulo atakujący nie miał jeszcze w swojej karierze okazji występować na japońskich parkietach. Do tej pory reprezentował kluby z Brazylii, Francji, Estonii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielkiego transferu do PlusLigi jednak nie będzie! Dlatego zrezygnowali z hitowego ruchu

 

Transfer 28-latka oznacza dla drużyny z województwa lubuskiego niemałą stratę na pozycji atakującego. W trwającym sezonie PlusLigi Brazylijczyk zapisał na swoim koncie łącznie 394 punkty, a atakował z niemal 50-procentową skutecznością (dokładnie 48%). Ponadto zdobył trzydzieści "oczek" bezpośrednio z zagrywki oraz dwadzieścia trzy punktowym blokiem. Warto dodać, że w barwach ekipy z Gorzowa występował on również w poprzednim sezonie.

 

Przypomnijmy, że w japońskiej SV League rywalizuje obecnie dwóch reprezentantów Polski - Norbert Huber (Wolfdogs Nagoya) oraz Bartosz Kurek (Tokyo Great Bears).

CHIZOBA NEVESCHIZOBA NEVES ATUCUPRUM STILON GORZÓWPLUSLIGASIATKÓWKA
