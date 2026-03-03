Gwiazda pożegna się z PlusLigą? Ma zagrać w ekipie 17-krotnego mistrza kraju

Zgodnie z ustaleniami Volocha, reprezentant Brazylii od przyszłego sezonu będzie bronił barw ekipy Osaka Sakai Blazers. Urodzony w Sao Paulo atakujący nie miał jeszcze w swojej karierze okazji występować na japońskich parkietach. Do tej pory reprezentował kluby z Brazylii, Francji, Estonii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkiego transferu do PlusLigi jednak nie będzie! Dlatego zrezygnowali z hitowego ruchu

Transfer 28-latka oznacza dla drużyny z województwa lubuskiego niemałą stratę na pozycji atakującego. W trwającym sezonie PlusLigi Brazylijczyk zapisał na swoim koncie łącznie 394 punkty, a atakował z niemal 50-procentową skutecznością (dokładnie 48%). Ponadto zdobył trzydzieści "oczek" bezpośrednio z zagrywki oraz dwadzieścia trzy punktowym blokiem. Warto dodać, że w barwach ekipy z Gorzowa występował on również w poprzednim sezonie.

Przypomnijmy, że w japońskiej SV League rywalizuje obecnie dwóch reprezentantów Polski - Norbert Huber (Wolfdogs Nagoya) oraz Bartosz Kurek (Tokyo Great Bears).