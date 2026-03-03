Najgorszy z możliwych scenariuszy. Piłkarz Realu nie zagra na mundialu

Łukasz OstrowskiPiłka nożna

Po poniedziałkowym starciu Realu Madryt z Getafe w ramach hiszpańskiej La Ligi u Rodrygo zdiagnozowano zerwanie więzadła krzyżowego. Niezwykle groźny uraz wykluczy zawodnika madryckiego klubu z gry na ponad pół roku. Oznacza to, że Brazylijczyk nie weźmie udziału w zbliżających się mistrzostwach świata.

Dwóch piłkarzy w białych strojach świętuje zdobycie bramki, bramkarz leży na ziemi, piłka w siatce, kibice na trybunach.
fot: PAP
Rodrygo (po lewej) oraz Kylian Mbappe (po prawej)

W 55. minucie poniedziałkowej rywalizacji z Getafe w ramach 26. kolejki La Ligi na murawie pojawił się Rodrygo, dla którego był to powrót do gry po czterotygodniowej pauzie zdrowotnej. Skrzydłowy zdołał dograć mecz do końca, jednak już następnego dnia zaczął odczuwać dyskomfort w kolanie, o czym jako pierwsi donosili dziennikarze "El Mundo".

 

Zgodnie z późniejszymi informacjami przekazanymi przez stację Cadena COPE, a ostatecznie potwierdzonymi przez dziennik "Marca" i Fabrizio Romano, reprezentant Brazylii zerwał więzadło krzyżowe (ACL). Szacowany czas rekonwalescencji wyniesie od sześciu do siedmiu miesięcy.

 

Długa absencja ma bezpośredni wpływ nie tylko na rozgrywki klubowe, ale również na występy zawodnika w reprezentacji. Wielomiesięczna przerwa w treningach oznacza, że Rodrygo nie zdąży wykurować się na nadchodzący mundial.

 

W tym sezonie 25-latek w barwach "Los Blancos" rozegrał 27 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst.

