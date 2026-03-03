Najgorszy z możliwych scenariuszy. Piłkarz Realu nie zagra na mundialu

W 55. minucie poniedziałkowej rywalizacji z Getafe w ramach 26. kolejki La Ligi na murawie pojawił się Rodrygo, dla którego był to powrót do gry po czterotygodniowej pauzie zdrowotnej. Skrzydłowy zdołał dograć mecz do końca, jednak już następnego dnia zaczął odczuwać dyskomfort w kolanie, o czym jako pierwsi donosili dziennikarze "El Mundo".

ZOBACZ TAKŻE: Po raz pierwszy od 18 lat! Sensacyjna porażka Realu Madryt

Zgodnie z późniejszymi informacjami przekazanymi przez stację Cadena COPE, a ostatecznie potwierdzonymi przez dziennik "Marca" i Fabrizio Romano, reprezentant Brazylii zerwał więzadło krzyżowe (ACL). Szacowany czas rekonwalescencji wyniesie od sześciu do siedmiu miesięcy.

Długa absencja ma bezpośredni wpływ nie tylko na rozgrywki klubowe, ale również na występy zawodnika w reprezentacji. Wielomiesięczna przerwa w treningach oznacza, że Rodrygo nie zdąży wykurować się na nadchodzący mundial.

W tym sezonie 25-latek w barwach "Los Blancos" rozegrał 27 spotkań, w których strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst.