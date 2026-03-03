Piąty triumf w historii. Szwedzki finał rozstrzygnięty w dogrywce

Finał, który był powtórką za 2015 rok, kiedy to Lulea Hockey pokonała Frolundę, zapowiadał się znakomicie. Od początku żadna z drużyn nie zamierzała odpuszczać.

Jako pierwsi gola strzelili gracze Frolundy. Zrobili to w drugiej tercji, a do siatki trafił Nicklas Lasu. Przed ostatnimi 20 minutami wszystko szło po myśli podopiecznych Roberta Ohlssona.

Na początku trzeciej tercji Lulea wyrównała za sprawą Eetu Koivistoinena. Frolunda chwilę później ponownie prowadziła - tym razem Jacob Petersen umieścił krążek w bramce.

I kiedy wydawało się, że finał zakończy się zwycięstwem Frolundy 2:1, gracze Lulei znowu znaleźli sposób na defensywę rywala. W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry wyrównał Otto Leskinen.

Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej lepsza okazała się Frolunda. Bohaterem został Jere Innala. Po jego trafieniu ekipa z Goteborga po raz piąty w historii mogła się cieszyć się ze zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

Frolunda HC - Lulea Hockey 3:2 (0:0, 1:0, 1:2) po dogrywce

Bramki: Nicklas Lasu 32, Jacob Peterson 47, Jere Innala 65 - Eetu Koivistoinen 41, Otto Leskinen 60.

Kary: Jere Innala, Tom Nilsson, Christian Folin - Isac Hedqvist, Oskari Laaksonen, Mathias Brome.

Frolunda: Tobias Normann (bramkarz) - Samuel Johannesson, Henrik Tommernes, Max Friberg, Jacob Peterson, Linus Weissbach - Tom Nilsson, Linus Hogberg, Filip Cederqvist, Arttu Ruotsalainen, Jere Innala - Christian Folin, Isac Heens, Ivar Stenberg, Theodor Niederbach, Max Lindholm - Dominik Egli, Noah Hasa, Nicklas Lasu, Noah Dower Nilsson. Rezerwowi: Isac Born, Lars Johansson (bramkarz). Trener: Robert Ohlsson (Szwecja).

Lulea: Matteus Ward (bramkarz) - Frederic Allard, Erik Gustafsson, Brendan Shinnimin, Brian O'Neill, Isac Hedqvist - Oskari Laaksonen, Otto Leskinen, Markus Nurmi, Pontus Andreasson, Anton Levtchi - Pontus Sjalin, Jesper Sellgren, Linus Omark, Eetu Koivistoinen, Mathias Brome - Oskar Engsund, Filip Eriksson, Heikki Liedes, Benjamin Tardif. Rezerwowi: David Granberg, Joel Lassinantti (bramkarz). Trener: Thomas Berglund (Szwecja).