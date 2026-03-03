Po olimpijskim sprawdzianie czas na rewanż. Żurek i Kania celują w medale

Damian Żurek o włos od medalu olimpijskiego

Motywacji z pewnością nie zabraknie Damianowi Żurkowi, który na Igrzyskach we Włoszech był o włos od medalu olimpijskiego. Dwukrotnie jednak kończył rywalizację na czwartym miejscu w wyścigach na 500 i 1000 metrów. Zabrakło niewiele, a straty do podium wynosiły setne części sekundy.

Po kilku tygodniach Polak ma okazję do wielkiego rewanżu. Jedzie do holenderskiego Heerenveen walczyć o medal mistrzostw świata, który byłby osłodzeniem występu we Włoszech. W rozmowie z Tomaszem Gerlachem z Polsatu Sport Damian Żurek powiedział: "[...] jak staję na starcie, to walczę o medale [...]". Z takim nastawieniem jedzie na MŚ w wieloboju.

Na co stać Polaków w Heerenveen?

Damian Żurek nie jest jedyną polską nadzieją medalową na mistrzostwach świata w wieloboju sprinterskim w Heerenveen. Ma jednak spore szanse na podium. Zawodnik ten zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na dystansach 500 metrów i 1000 metrów. W obu przypadkach przegrywał tylko z Amerykaninem Jordanem Stolzem.

Nadzieje na dobry wynik ma też druga zawodniczka Pucharu Świata na 500 metrów, czyli Kaja Ziomek-Nogal. Siódme miejsce w tej klasyfikacji zajęła Martyna Baran i ją również warto brać pod uwagę. Przy okazji zawodów w Heerenveen odbędą się również długie dystanse i tam naszym kandydatem do podium jest wicemistrz olimpijski Władimir Semirunnij. Czy młody zawodnik utrzyma dyspozycję z toru w Mediolanie?

Kiedy MŚ ISU Heerenveen 2026?

Tegoroczne mistrzostwa świata ISU w wieloboju sprinterskim oraz na dystansach odbędą się w dniach 5-8 marca w Heerenveen. Automatycznie w gronie faworytów do medali znajdują się Holendrzy, którzy doskonale czują się na swoim torze. Polacy chcą pokrzyżować im szyki i wrócić do kraju choćby z jednym krążkiem.

Zmagania najlepszych panczenistów globu będzie można oglądać na antenach sportowych Polsatu. Pełna transmisja z każdego dnia rywalizacji dostępna będzie na kanale Polsat Sport 2, co jest doskonałą wiadomością dla polskich kibiców. Zakończone niedawno Igrzyska sprawiły, że łyżwiarstwem szybkim zainteresowało się wielu nowych kibiców. Warto podtrzymać ten trend.

Transmisja mistrzostw świata w łyżwiarstwie szybkim w Heerenveen można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport