Polsat Futbol Cast - 04.03. Transmisja TV i stream online

Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Bożydar Iwanow przeanalizują najważniejsze wydarzenia ze świata piłki. Eksperci omówią m.in. losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji. Przypomnijmy, że Raków Częstochowa zmierzy się z Fiorentiną, a Lech Poznań - z Szachtarem Donieck.

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport