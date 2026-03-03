Polsat Futbol Cast - 04.03. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Logo Polsat Futbol Cast na tle stadionu piłkarskiego.
fot. Polsat Sport
Polsat Futbol Cast

Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Bożydar Iwanow przeanalizują najważniejsze wydarzenia ze świata piłki. Eksperci omówią m.in. losowanie 1/8 finału Ligi Konferencji. Przypomnijmy, że Raków Częstochowa zmierzy się z Fiorentiną, a Lech Poznań - z Szachtarem Donieck.

 

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie podczas najnowszego wydania Polsat Futbol Cast.

 

Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Rangers - Celtic. Skrót meczu
Zobacz także

Hit zakończony! Piękny gol z przewrotki (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 