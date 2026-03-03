Puchar Polski: GKS Katowice - Widzew Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Widzew Łódź pozostaje w kryzysie. Po pokonaniu Wisły Płock wydawało się, że piłkarze Igora Jovicevicia wreszcie zaczną regularnie zdobywać punkty. Po remisie z Cracovią polegli jednak w sobotę z Pogonią Szczecin.

- W sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, musimy być wszyscy razem. Odpowiedzialność za wyniki w całości spoczywa jednak na mnie, bo to ja jestem trenerem. Są takie momenty, gdy po prostu nie wychodzi. To trudny dla nas czas - przyznał Jovicević na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Mimo wszystko Widzew wierzy w duży sukces - triumf w Pucharze Polski.

- Puchar to kolejne wyzwanie, ponieważ tylko trzy zwycięstwa dzielą nas od Europy. Mimo dużej frustracji, musimy znaleźć w sobie dobrą energię, żeby wygrać we wtorek - przekazał.

Rywalem łódzkiego klubu będzie GKS Katowice, który udanie rozpoczął rundę wiosenną. W sobotę zawodnicy Rafała Góraka pokonali Górnika Zabrze 3:1.

– Czujemy się silni, zjednoczeni i mamy marzenia - powiedział szkoleniowiec, cytowany przez PAP. - Wszyscy muszą być przekonani, że na boisko wyjdzie najmocniejsza jedenastka, jaka może być - podsumował.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Katowice - Widzew Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

HP, PAP