Puchar Włoch: Como - Inter Mediolan. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Como - Inter Mediolan, czyli czas na półfinałowe mecze piłkarskiego Pucharu Włoch. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

We wtorek Como i Inter zmierzą się w pierwszym meczu, jeśli chodzi o półfinały Pucharu Włoch. Od tej fazy rozgrywane są bowiem również spotkania rewanżowe.

 

Puchar Włoch: Como - Inter. Gdzie obejrzeć?

 

Como w poprzedniej rundzie wyeliminowało Napoli, ogrywając aktualnych mistrzów Włoch po serii rzutów karnych. Inter, pewnie zmierzający po triumf w Serie A w tym sezonie, natomiast pokonał Torino.

 

Drugą parę półfinałową tworzą Lazio i Atalanta.

 

Piłkarzem Interu jest Piotr Zieliński, będący w tym sezonie w znakomitej formie. Czy potwierdzi dobrą dyspozycję w starciu Coppa Italia?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Como - Inter Mediolan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CESC FABREGASCOMOINTER MEDIOLANPIŁKA NOŻNAPIOTR ZIELIŃSKIWŁOCHY

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 