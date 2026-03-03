Puchar Włoch: Como - Inter Mediolan. Relacja live i wynik na żywo
Como - Inter Mediolan, czyli czas na półfinałowe mecze piłkarskiego Pucharu Włoch. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
We wtorek Como i Inter zmierzą się w pierwszym meczu, jeśli chodzi o półfinały Pucharu Włoch. Od tej fazy rozgrywane są bowiem również spotkania rewanżowe.
Puchar Włoch: Como - Inter. Gdzie obejrzeć?
Como w poprzedniej rundzie wyeliminowało Napoli, ogrywając aktualnych mistrzów Włoch po serii rzutów karnych. Inter, pewnie zmierzający po triumf w Serie A w tym sezonie, natomiast pokonał Torino.
Drugą parę półfinałową tworzą Lazio i Atalanta.
Piłkarzem Interu jest Piotr Zieliński, będący w tym sezonie w znakomitej formie. Czy potwierdzi dobrą dyspozycję w starciu Coppa Italia?
