Puchar Włoch: Como - Inter Mediolan. Relacja live i wynik na żywo

We wtorek Como i Inter zmierzą się w pierwszym meczu, jeśli chodzi o półfinały Pucharu Włoch. Od tej fazy rozgrywane są bowiem również spotkania rewanżowe.

Puchar Włoch: Como - Inter. Gdzie obejrzeć?

Como w poprzedniej rundzie wyeliminowało Napoli, ogrywając aktualnych mistrzów Włoch po serii rzutów karnych. Inter, pewnie zmierzający po triumf w Serie A w tym sezonie, natomiast pokonał Torino.

Drugą parę półfinałową tworzą Lazio i Atalanta.

Piłkarzem Interu jest Piotr Zieliński, będący w tym sezonie w znakomitej formie. Czy potwierdzi dobrą dyspozycję w starciu Coppa Italia?

Relacja live i wynik na żywo meczu Como - Inter Mediolan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.

BS, Polsat Sport