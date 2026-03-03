Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła walkę o mundial! Remis z faworytkami

Polskie piłkarki od podziału punktów rozpoczęły eliminacje do mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się w Brazylii. W Gdańsku zremisowały 2:2 z Holandią. W tym meczu po raz setny w reprezentacji wystąpiła Martyna Wiankowska.

Obie drużyny zmierzyły się 24 października także w Gdańsku w towarzyskim spotkaniu, które zakończyło się bezbramkowym remisem. Nie zagrała wówczas kontuzjowana Ewa Pajor, która we wtorek otworzyła wynik spotkania.

ZOBACZ TAKŻE: Najgorszy z możliwych scenariuszy. Piłkarz Realu nie zagra na mundialu

W 24. minucie piłkę przy linii bocznej straciła Vivianne Miedema, przejęła ją Pajor, która popędziła na bramkę rywalek, wbiegła w pole karne i ładnym uderzeniem w tzw. długi róg pokonała Lize Kop.

Przyjezdne miały jednak optyczną przewagę i tuż przed przerwą odrobiły straty. W 44. min po rzucie rożnym i sporym zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła do Veerle Buurman, która strzałem z siedmiu metrów doprowadziła do remisu.

Tak jak nieudanie gospodynie zakończyły pierwszą połowę, tak fatalnie rozpoczęły drugą odsłonę. W 47. minucie zrobiło się bowiem 2:1 dla rywalek.

Po stracie w środku pola piłka trafiła do Jill Roord, której w oddaniu uderzenia z 16 metrów nie przeszkodziła Wiankowska. Inna sprawa, że zdecydowanie lepszą interwencją mogła wykazać się również bramkarka Kinga Szemik.

Polki miały niebawem okazję na doprowadzenie do remisu. W 54. min Ewelina Kamczyk została zablokowana w polu karnym, a trzy minuty później, po centrze z lewej strony Pauliny Tomasiak, Pajor główkowała w poprzeczkę. Z kolei w 76. nieznacznie z dystansu pomyliła się Adriana Achcińska.

Starania Biało-Czerwonych zwieńczone zostały jednak powodzeniem. W 84. min po znakomitym podaniu Kamczyk dogodnej okazji nie zmarnowała Tomasiak. 120 sekund później bramkarka Holenderek w intuicyjny sposób obroniła rykoszet po strzale Pajor. W rewanżu groźnie uderzyła Lynn Wilms.

W kolejnym eliminacyjnym spotkaniu Polki zmierzą się w sobotę o godz. 21:10 w Dijon z Francuzkami.

Bezpośredni awans na mundial ze strefy UEFA wywalczą tylko czterej zwycięzcy grup z dywizji A. Pozostałe zespoły jesienią zagrają w dwustopniowych barażach, w których będą uczestniczyć też drużyny z niższych dywizji.

W finałowym turnieju wezmą udział 32 reprezentacje, w tym 11 lub 12 z Europy.

Polska - Holandia 2:2 (1:1)

Bramki: Ewa Pajor 24, Paulina Tomasiak 84 - Veerle Buurman 44, Jill Roord 47.

Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz, Oliwia Wos, Paulina Dudek, Martyna Wiankowska - Adriana Achcinska, Ewelina Kamczyk (90. Gabriela Grzybowska), Tanja Pawollek (66. Milena Kokosz) - Nadia Krezyman (66. Weronika Zawistowska), Ewa Pajor, Paulina Tomasiak (90+3. Natalia Padilla).

Holandia: Lize Kop - Kerstin Casparij (46. Lynn Wilms), Caitlin Dijkstra, Dominique Janssen, Veerle Buurman - Damaris Berta Egurrola Wienke (62. Jackie Groenen), Vivianne Miedema, Wieke Kaptein - Jill Roord, Lineth Beerensteyn (74. Romee Leuchter), Esmee Brugts (62. Chasity Grant).

Żółte kartki: Caitlin Dijkstra, Jackie Groenen.

Sędziowała: Ivana Projkovska (Macedonia).

PAP