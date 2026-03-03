Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?
ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole to zaległy mecz 12. kolejki Tauron Ligi. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja w środę 4 marca od 20.00 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.
Obie drużyny plasują się w czołówce Tauron Ligi, choć ostatnio nie idzie im najlepiej. Tym samym środowy mecz jest świetną okazją do przerwania złej serii.
Łodzianki mają na koncie trzy porażki z rzędu, w tym ostatnią w derbowym meczu z PGE Budowlanymi. W żadnym z trzech setów nie zdobyły nawet 20 punktów.
Z kolei UNI Opole przegrały dwa ostatnie spotkania - z PGE Budowlanymi oraz Lotto Chemikiem Police.
W październiku ŁKS Commercecon wygrał na wyjeździe 3:1.
Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole w środę 4 marca od 20.00 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl