Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Obie drużyny plasują się w czołówce Tauron Ligi, choć ostatnio nie idzie im najlepiej. Tym samym środowy mecz jest świetną okazją do przerwania złej serii.

Łodzianki mają na koncie trzy porażki z rzędu, w tym ostatnią w derbowym meczu z PGE Budowlanymi. W żadnym z trzech setów nie zdobyły nawet 20 punktów.

Z kolei UNI Opole przegrały dwa ostatnie spotkania - z PGE Budowlanymi oraz Lotto Chemikiem Police.

W październiku ŁKS Commercecon wygrał na wyjeździe 3:1.

Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - UNI Opole w środę 4 marca od 20.00 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

