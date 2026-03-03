Wielkiego transferu do PlusLigi jednak nie będzie! Dlatego zrezygnowali z hitowego ruchu

Siatkówka

Ricardo Lucarelli nie trafi do PGE Projektu Warszawa. Jak donoszą brazylijskie media, na przeszkodzie ostatecznie stanęły wymagania finansowe słynnego siatkarza.

Siatkarze w akcji podczas meczu, widok z góry.
fot. Cyfrasport
Ricardo Lucarelli podczas meczu Polska - Brazylia.

Od kilku tygodni sporo mówiło się o ewentualnym transferze legendarnego siatkarza do PlusLigi. Lucarelli miał zostać nowym zawodnikiem klubu z Warszawy. Jeszcze pod koniec lutego dziennikarze twierdzili, że 34-latek odrzucił oferty z brazylijskiej ligi, chcąc zagrać w polskiej ekstraklasie.

 

Wygląda jednak na to, że do transferu ostatecznie nie dojdzie. Dziennikarz Bruno Voloch na łamach brazylijskiego O Tempo poinformował bowiem, że ostatecznie Lucarelli ma wrócić do ojczyzny. Klub Itambe Minas znalazł prywatnych sponsorów, dzięki którym będzie w stanie spełnić finansowe wymagania finansowe gwiazdora. Mówi się o kwocie nawet 500 tysięcy dolarów rocznie.

 

PGE Projekt miał tym samym wycofać się z walki o siatkarza, uznając wymagania finansowe zawodnika za zbyt wygórowane.

 

 

Od dwóch lat Brazylijczyk broni barw JTEKT Stings. W zeszłym sezonie wywalczył z tym zespołem srebro SV League. Do Japonii przeniósł się z włoskiego Gas Sales Bluenergy Piacenza. 

 

Lucarelli to mistrz olimpijski z Rio de Janeiro (2016) oraz srebrny (2014) i brązowy (2022) medalista mistrzostw świata. W dorobku ma także triumf w Lidze Narodów z 2021 roku.

BS, Polsat Sport
PGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGARICARDO LUCARELLISIATKÓWKA
