Wielkiego transferu do PlusLigi jednak nie będzie! Dlatego zrezygnowali z hitowego ruchu

Od kilku tygodni sporo mówiło się o ewentualnym transferze legendarnego siatkarza do PlusLigi. Lucarelli miał zostać nowym zawodnikiem klubu z Warszawy. Jeszcze pod koniec lutego dziennikarze twierdzili, że 34-latek odrzucił oferty z brazylijskiej ligi, chcąc zagrać w polskiej ekstraklasie.

Wygląda jednak na to, że do transferu ostatecznie nie dojdzie. Dziennikarz Bruno Voloch na łamach brazylijskiego O Tempo poinformował bowiem, że ostatecznie Lucarelli ma wrócić do ojczyzny. Klub Itambe Minas znalazł prywatnych sponsorów, dzięki którym będzie w stanie spełnić finansowe wymagania finansowe gwiazdora. Mówi się o kwocie nawet 500 tysięcy dolarów rocznie.

PGE Projekt miał tym samym wycofać się z walki o siatkarza, uznając wymagania finansowe zawodnika za zbyt wygórowane.

Od dwóch lat Brazylijczyk broni barw JTEKT Stings. W zeszłym sezonie wywalczył z tym zespołem srebro SV League. Do Japonii przeniósł się z włoskiego Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Lucarelli to mistrz olimpijski z Rio de Janeiro (2016) oraz srebrny (2014) i brązowy (2022) medalista mistrzostw świata. W dorobku ma także triumf w Lidze Narodów z 2021 roku.

BS, Polsat Sport