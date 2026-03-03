Złe wieści! Bednarek opuścił boisko z powodu kontuzji

Piłka nożna

Jan Bednarek musiał opuścić boisko w 44. minucie meczu Sporting - FC Porto w półfinale Pucharu Portugalii. Reprezentant Polski ucierpiał po jednym ze starć z napastnikiem rywali Luisem Suarezem. Zastąpił go Jakub Kiwior.

Piłkarz w niebiesko-białej koszulce walczy o piłkę z bramkarzem w czerwonym stroju.
fot. AFP
Jan Bednarek

Bednarek był jedynym Polakiem, który rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie. Kiwior oraz Oskar Pietuszewski znaleźli się na ławce rezerwowych.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bez bramek w półfinale Pucharu Włoch. Zieliński wszedł z ławki

 

Bednarek od pierwszej minuty musiał toczyć pojedynki z napastnikiem Sportingu Luisem Suarezem. Po jednym z nich, tuż przed przerwą, nie był w stanie kontynuować gry. Opuścił boisko o własnych siłach, a zmienił go Kiwior.

 

To złe wieści przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni 26 marca zmierzą się w półfinale baraży o mistrzostwa świata z Albanią.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Viktoria Pilzno - Panathinaikos AO. Skrót meczu
Zobacz także

Liga Europy. Wyniki i skróty czwartkowych meczów - 26.02 (WIDEO)

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 