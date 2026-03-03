Złe wieści! Bednarek opuścił boisko z powodu kontuzji

Bednarek był jedynym Polakiem, który rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie. Kiwior oraz Oskar Pietuszewski znaleźli się na ławce rezerwowych.

ZOBACZ TAKŻE: Bez bramek w półfinale Pucharu Włoch. Zieliński wszedł z ławki

Bednarek od pierwszej minuty musiał toczyć pojedynki z napastnikiem Sportingu Luisem Suarezem. Po jednym z nich, tuż przed przerwą, nie był w stanie kontynuować gry. Opuścił boisko o własnych siłach, a zmienił go Kiwior.

To złe wieści przed zbliżającym się zgrupowaniem reprezentacji Polski. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni 26 marca zmierzą się w półfinale baraży o mistrzostwa świata z Albanią.

Polsat Sport