Znamy nominowanych do Laureus 2026! To oni powalczą o miano najlepszych na świecie

Prowadzący w rankingu ATP Alcaraz w zeszłym roku wygrał wielkoszlemowe French Open i US Open. Natomiast zajmujący drugie miejsce w tym zestawieniu Sinner triumfował w Australian Open, Wimbledonie i kończącym sezon turnieju ATP Finals.

Nominowany został również piłkarz Ousmane Dembele, który był najlepszym strzelcem Paris Saint-Germain. Francuz w 2025 roku zdobył sześć trofeów. Dzięki swoim osiągnięciom otrzymał Złotą Piłkę i nagrodę FIFA The Best.

Armand Duplantis w 2025 roku czterokrotnie poprawiał własny rekord globu w skoku o tyczce, który obecnie wynosi 6,30. Szwed trzeci raz z rzędu został mistrzem świata na stadionie. Nominowany jest również słoweński kolarz Tadej Pogacar, który czwarty raz triumfował w Tour de France oraz zdobył złote medale mistrzostw świata i Europy w wyścigu ze startu wspólnego.

Kolejny nominowany, hiszpański motocyklista Marc Marquez, w 2025 roku został mistrzem świata MotoGP, wygrywając 11 z 17 wyścigów Grand Prix.

Tenisistka Sabalenka drugi raz z rzędu zakończyła rok jako liderka rankingu WTA, po osiągnięciu trzech finałów Wielkiego Szlema i zwycięstwie w US Open. Z kolei hiszpańska piłkarka Aitana Bonmati trzeci raz z rzędu otrzymała Złotą Piłkę po zdobyciu potrójnej korony z Barceloną. Dotarła też do finałów Ligi Mistrzów i mistrzostw Europy.

Wśród nominowanych są trzy lekkoatletki. Amerykanka Melissa Jefferson-Wooden została drugą kobietą w historii, która zdobyła potrójną koronę mistrzostw świata. W Tokio triumfowała w biegu na 100 m, 200 m i w sztafecie 4x100 m.

Jej rodaczka Sydney McLaughlin-Levrone uzyskała drugi czas w historii biegu na 400 m - 47,78. Zdobyła złoty medal indywidualnie oraz w sztafecie 4x400 m. Kenijka Faith Kipyegon jako pierwsza kobieta wywalczyła czwarty złoty medal MŚ w biegu na 1500 m.

Kolejną nominowaną jest amerykańska pływaczka Katie Ledecky, która w zeszłym roku zdobyła dwa złote medale mistrzostw świata, a łącznie ma już w dorobku 30 takich trofeów w czempionatach globu.

Nominowano również sportowców w wielu innych kategoriach: Drużyna Roku, Powrót Roku, Odkrycie Roku czy Niepełnosprawny Sportowiec Roku. Nagrody zostaną wręczone 20 kwietnia podczas gali, która trzeci rok z rzędu odbędzie się w Madrycie.

Nagrody Laureus World Sports Awards pierwszy raz zostały przyznane w 2000 roku w Monako. Podczas ubiegłorocznej edycji najlepszymi sportowcami ogłoszono lekkoatletę Duplantisa i amerykańską gimnastyczkę Simone Biles. Najlepszą drużyną został Real Madryt, a odkryciem - piłkarz Barcelony Lamine Yamal.

Zwycięzcy większości kategorii wybierani są przez członków Laureus World Sports Academy, którą tworzy ponad 60 legend światowego sportu. Jedynie o wyborze sportowego momentu roku decyduje głosowanie publiczne.

PAP