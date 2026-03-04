Adoptuj Mistrza - województwo podlaskie
W schroniskach, przytuliskach, fundacjach, stowarzyszeniach w województwie podlaskim czekają psy i koty, które są gotowe na nowy rozdział. Potrzebują jednego - bezpiecznego domu i człowieka, który podejmie decyzję.
W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa podlaskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.
Jak skorzystać z listy poniżej?
Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w województwie podlaskim. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.
Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!
Województwo podlaskie
Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota
Fundacja Dla Zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Kotkowo ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Hajnówce (prowadzone przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Zwierzęta Niczyje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Stowarzyszenie Doża Skarbonka➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Podlaska Fundacja dla Zwierząt Bonifacy ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Podlaska Fundacja Empatia ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Augustowskie Stowarzyszenie Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami Kudłacz ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "As" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Stowarzyszenie Kocie Ranczo ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Fundacja Misja Koty I Inne Istoty ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Podlaski Inspektorat Ochrony Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Fundacja Sonieczkowo ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
Azyl dla starszych psów (Fundacja Mondo Cane Inspektorat Suwałki) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Fundacja Kota Rubika ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Schronisko dla zwierząt w Sokółce ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki
Schronisko dla zwierząt Dolina Dolistówki, Białystok ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki
Schronisko Cyganowo w Konstantynówce koło Sejn ➡️ Kliknij tutaj - psiaki
A jeśli odległość Cię nie zniechęca…
Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.
Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):
📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl
Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.
