Adoptuj Mistrza - województwo podlaskie

W tym miejscu zebraliśmy organizacje z województwa podlaskiego, które zajmują się bezdomnymi zwierzętami. To m.in. schroniska, fundacje, stowarzyszenia, w których przebywają psy i koty gotowe do adopcji.

Jak skorzystać z listy poniżej?

Poniżej znajdziesz zestawienie miejsc działających w województwie podlaskim. Wybierz miejsce, przejdź na stronę organizacji i sprawdź aktualne ogłoszenia adopcyjne. Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym miejscem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze adopcyjnej i konkretnym zwierzaku.

Bo prawdziwa zmiana zaczyna się od decyzji!

Województwo podlaskie

Przy każdym z miejsc wskazana jest informacja czy możesz w organizacji adoptować psa czy kota



Fundacja Dla Zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Kotkowo ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Hajnówce (prowadzone przez Hajnowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt CIAPEK) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Zwierzęta Niczyje ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Stowarzyszenie Doża Skarbonka➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Podlaska Fundacja dla Zwierząt Bonifacy ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Podlaska Fundacja Empatia ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Augustowskie Stowarzyszenie Opieki Nad Bezdomnymi Zwierzętami Kudłacz ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "As" ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Stowarzyszenie Kocie Ranczo ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Fundacja Misja Koty I Inne Istoty ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Podlaski Inspektorat Ochrony Zwierząt ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Fundacja Sonieczkowo ➡️ Kliknij tutaj - psiaki

Azyl dla starszych psów (Fundacja Mondo Cane Inspektorat Suwałki) ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Fundacja Kota Rubika ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko dla zwierząt w Sokółce ➡️ Kliknij tutaj - psiaki i kotki

Schronisko dla zwierząt Dolina Dolistówki, Białystok ➡️ Kliknij tutaj - psiaki ➡️ Kliknij tutaj - kotki

Schronisko Cyganowo w Konstantynówce koło Sejn ➡️ Kliknij tutaj - psiaki





A jeśli odległość Cię nie zniechęca…

Nie ograniczaj się tylko do jednego regionu. Jeśli jesteś gotowy na podróż do innego województwa w poszukiwaniu swojego Mistrza - wróć do mapy i sprawdź inne części Polski.

Jeśli w danym województwie nie widzisz organizacji, która prowadzi adopcje psów lub kotów - napisz do nas i podaj jej dane (nazwa + adres www/FB):

📩 adoptujmistrza@polsat.com.pl

Będziemy uzupełniać listę o kolejne miejsca, po ich zweryfikowaniu.



