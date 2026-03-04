Bartłomiej Szczęsny vs. Jacek Chruślicki. Main event w Białymstoku
18 kwietnia w stolicy Podlasia w Białymstoku w walce wieczoru 53. gali Grupy Boxing Production Znaki Drogowe wystąpią na dystansie 8 rund Bartłomiej Szczęsny (7-1-1 4 KO) i Jacek Chruślicki (8-1-1 4 KO).
Do wspomnianej walki miało dojść w ubiegłym roku ale Jacek Chruślicki wycofał się z powodu kontuzji.
ZOBACZ TAKŻE: Sędzia uderzony na gali w Polsce! Skończyło się podbitym okiem (WIDEO)
W kwietniowym projekcie Dariusza Snarskiego - olimpijczyka z Barcelony - odświeżenia w teamie dodać mają pojedynki z udziałem Marcina Latochy, byłego wielokrotnego medalisty i mistrza Polski, Atrioma Razhika (3-2-1 1 KO) oraz - Oliwiera Szota (1-0-0), który zmienił kategorię wagową na junior półśrednią.
Oprócz zawodników z Polski w ringu mają się pojawić pięściarze z Gruzji oraz Ukrainy, Vitalij Stalchenko (13-1-0 8 KO), uczestnik Grand Prix WBC w Rijadzie.
Pierwszy gong już 18 kwietnia o godz. 19:00. Transmisja w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl