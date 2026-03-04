Rybakina nie do przejścia. Świątek odpadła w półfinale

Iga Świątek i Casper Ruud odpadli z Eisenhower Cup 2026 na etapie półfinału. Polka i Norweg zostali pokonani przez obrońców tytułu sprzed roku, Jelenę Rybakinę i Taylora Fritza 10:3.

Iga Świątek i Casper Ruud zagrali w pokazowym turnieju Eisenhower Cup

Tuż przed rozpoczęciem "tysięcznika" w Indian Wells szesnaścioro tenisistów wzięło udział w charytatywnym turnieju Eisenhower Cup. To wydarzenie o charakterze pokazowym, w którym zawodniczki i zawodnicy dobierali się w pary i rywalizowali w mikście. 

 

Każdy mecz rozgrywany był w formule Tie Break Tens - do 10 punktów. Dzięki temu spotkania były krótkie i dynamiczne.  

 

Idze Świątek partnerował Casper Ruud. W pierwszym meczu, na poziomie ćwierćfinału, polsko-norweska para zmierzyła się z duetem Leylah Fernandez/Felix Auger-Aliassime. 

Ćwierćfinał: Świątek/Ruud - Fernandez/Auger-Aliassime

Początek spotkania był znacznie lepszy w wykonaniu Kanadyjczyków, którzy szybko wyszli na prowadzenie 4:1. Świątek nie mogła odnaleźć właściwego rytmu - dość wspomnieć, że popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu. 

 

Po kilku minutach Polka i Norweg otrząsnęli się jednak i zaczęli gonić wynik. Zanotowali serię pięciu kolejnych punktów, wyraźnie przejmując inicjatywę. Doprowadzili do rezultatu 9:6 i mieli piłki meczowe. Wykorzystali już pierwszą z nich i tym samym awansowali do półfinału. 

 

Półfinał Świątek/Ruud - Rybakina/Berrettini

W półfinale Świątek i Ruud trafili na parę Jelena Rybakina/Taylor Fritz, czyli obrońców tytułu sprzed roku. W pierwszym meczu Kazaszka i Amerykanin pokonali Jasmine Paolini i Matteo Berrettiniego 10:5.  

 

Rybakina i Fritz dominowali od początku półfinału. Nie oddali inicjatywy ani na moment, wciąż zwiększając swoją przewagę nad Świątek i Ruudem. Ostatecznie wygral i 10:3 i w pełni zasłużenie awansowali do wielkiego finału. 

 

Wyniki pary Świątek/Ruud:

Świątek/Ruud - Fernandez/Auger-Aliassime 10:6

Świątek/Ruud - Rybakina/Berrettini 3:10

