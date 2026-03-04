Kacper Tomasiak walczy na mistrzostwach świata. Kiedy skoki? O której godzinie?
Trwają obecnie mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich. W rywalizacji w Lillehammer bierze udział potrójny medalista niedawno zakończonych Zimowych Igrzysk Olimpijskich - Kacper Tomasiak. Kiedy skoki? O której godzinie? Zobacz plan mistrzostw świata juniorów.
Tomasiak osiągnął niesamowity sukces podczas niedawno zakończonych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, zapisując się tym samym na kartach historii polskiego sportu. Urodzony w 2007 roku zawodnik sięgnął po trzy medale: srebro na skoczni normalnej i w konkursie duetów oraz brąz na dużej skoczni.
ZOBACZ TAKŻE: MŚ w łyżwiarstwie szybkim coraz bliżej! Jakie mamy szanse medalowe?
Teraz Tomasiak będzie walczył o kolejne "krążki". Tym razem weźmie udział w zmaganiach w Lillehammer, gdzie od wtorku 3 marca odbywają się mistrzostwa świata juniorów. Czempionat w Norwegii potrwa aż do niedzieli 8 marca. Biało-czerwone barwy prezentować będą jeszcze: Pola Bełtowska, Ewa Frączek, Konrad Tomasiak, Szymon Sarniak, Kamil Waszek oraz Łukasz Łukaszczyk.
Jak wygląda plan mistrzostwa świata i kiedy będzie skakał Tomasiak? Plan rywalizacji prezentujemy poniżej.
Plan mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich:
Środa 04.03:
12:30 - seria próbna kobiet
13:45 - indywidualny konkurs kobiet
16:00 - trening mężczyzn
Czwartek 05.03:
15:15 - seria próbna mężczyzn
16:30 - indywidualny konkurs mężczyzn
18:15 - trening kobiet
Piątek 06.03:
12:45 - trening mężczyzn
17:00 - seria próbna kobiet
17:45 - drużynowy konkurs kobiet
Sobota 07.03:
11:30 - seria próbna mężczyzn
12:30 - drużynowy konkurs mężczyzn
Niedziela 08.03:
9:00 - seria próbna drużyn mieszanych
10:00 - konkurs drużyn mieszanychPrzejdź na Polsatsport.pl