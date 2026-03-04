Kacper Tomasiak walczy na mistrzostwach świata. Kiedy skoki? O której godzinie?

Zimowe

Trwają obecnie mistrzostwa świata juniorów w skokach narciarskich. W rywalizacji w Lillehammer bierze udział potrójny medalista niedawno zakończonych Zimowych Igrzysk Olimpijskich - Kacper Tomasiak. Kiedy skoki? O której godzinie? Zobacz plan mistrzostw świata juniorów.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie i białym kasku wykonuje skok, z nartami skierowanymi w dół.
fot. Cyfrasport
Tomasiak po sukcesach na igrzyskach walczy o medale mistrzostw świata juniorów

Tomasiak osiągnął niesamowity sukces podczas niedawno zakończonych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie, zapisując się tym samym na kartach historii polskiego sportu. Urodzony w 2007 roku zawodnik sięgnął po trzy medale: srebro na skoczni normalnej i w konkursie duetów oraz brąz na dużej skoczni.

 

ZOBACZ TAKŻE: MŚ w łyżwiarstwie szybkim coraz bliżej! Jakie mamy szanse medalowe?

 

Teraz Tomasiak będzie walczył o kolejne "krążki". Tym razem weźmie udział w zmaganiach w Lillehammer, gdzie od wtorku 3 marca odbywają się mistrzostwa świata juniorów. Czempionat w Norwegii potrwa aż do niedzieli 8 marca. Biało-czerwone barwy prezentować będą jeszcze: Pola Bełtowska, Ewa Frączek, Konrad Tomasiak, Szymon Sarniak, Kamil Waszek oraz Łukasz Łukaszczyk.

 

Jak wygląda plan mistrzostwa świata i kiedy będzie skakał Tomasiak? Plan rywalizacji prezentujemy poniżej. 

Plan mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich:

Środa 04.03:

 

12:30 - seria próbna kobiet

13:45 - indywidualny konkurs kobiet

16:00 - trening mężczyzn

 

Czwartek 05.03:

 

15:15 - seria próbna mężczyzn

16:30 - indywidualny konkurs mężczyzn

18:15 - trening kobiet

 

Piątek 06.03:

 

12:45 - trening mężczyzn

17:00 - seria próbna kobiet

17:45 - drużynowy konkurs kobiet

 

Sobota 07.03:

 

11:30 - seria próbna mężczyzn

12:30 - drużynowy konkurs mężczyzn

 

Niedziela 08.03:

 

9:00 - seria próbna drużyn mieszanych

10:00 - konkurs drużyn mieszanych

AA, Polsat Sport
