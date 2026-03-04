Kamila Sellier już po operacji oczodołu! Przekazała ważne wieści

25-letnia Sellier doznała groźnie wyglądającej kontuzji 20 lutego podczas ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów. W wyniku upadku została uderzona ostrzem łyżwy w twarz przez jedną z rywalek. Polkę zniesiono z lodowiska na noszach i przetransportowano do szpitala. Wkrótce potem przeszła zabieg, ponieważ okazało się, że uszkodzeniu uległa jedna z kości twarzy. Przez kolejne dni była poddawana dalszej diagnostyce dotyczącej oka.

23 lutego opuściła szpital i wróciła do kraju samochodem z rodzicami. Zawodniczka, choć oczywiście obolała, czuła się coraz lepiej, ale to nie był koniec interwencji medycznych.

W środę za pośrednictwem serwisu społecznościowego Sellier przekazała nowe informacje na temat stanu zdrowia.

- Kolejny powrót do domu, tym razem po operacji rekonstrukcji oczodołu. Wciąż czekają mnie pewnie liczne wizyty u okulisty, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku - napisała na Instagramie.

PAP