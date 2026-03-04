Liga Mistrzów: Asseco Resovia Rzeszów – Knack Roeselare. Relacja live i wynik na żywo

Asseco Resovia Rzeszów – Knack Roeselare to spotkanie 1/8 finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów – Knack Roeselare na Polsatsport.pl.

Przeciwnicy Asseco Resovii Rzeszów w fazie grupowej rywalizowali z innym przedstawicielem PlusLigi - Bogdanką LUK-iem Lublin. Mistrzowie Polski dwa razy okazali się lepsi od belgijskiego klubu. W obu spotkaniach o zwycięstwie Lublinian musiał decydować tie-break. 

 

Rzeszowianie natomiast w pierwszej części turnieju rywalizowali z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, SVG Luneburg i Sportingiem Lizbona. Wygrali trzy mecze i tyle samo razy musieli uznać wyższość rywali. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów – Knack Roeselare na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

