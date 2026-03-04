Liga Mistrzów: HC Zagrzeb - Orlen Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo

W tak komfortowej sytuacji tuż przed zakończeniem fazy grupowej Orlen Wisła nigdy nie była. Po wygranej w tym roku na wyjeździe 28:25 z Eurofarm Pelister i remisie 29:29 z SC Magdeburg, aktualnie najlepszą europejską drużyną, zwycięzcą Final Four w Kolonii w 2025 roku, teraz przyszła pora na HC Zagrzeb.

„Nafciarze” nie mają szans na wywalczenie drugiego miejsca w grupie B, nie spadną też na pewno z trzeciej pozycji, bo dwa mecze przed końcem fazy grupowej mają przewagę pięciu punktów nad Pick Szeged. Z wicemistrzem Węgier płocczanie zmierzą się w ostatniej serii.

W płockim obozie nie ma mowy o odpuszczaniu gry, drużyna ma zamiar wygrać obydwa pojedynki i zakończyć fazę grupową z dorobkiem 19 pkt. Takiego wyniku Wisła w historii jeszcze nie zanotowała.

Wiśniewski zapewnia, że walka będzie do końca fazy grupowej, także w play offach. - Nasz plan jest jasny. Chcemy wywalczyć awans do Final Four w Kolonii w 2028 roku, ale jeśli uda się znaleźć w najlepszej czwórce europejskich drużyn wcześniej, to oczywiście szansę drużyna wykorzysta - podkreślił.

- Na razie radzimy sobie bardzo dobrze, wygraliśmy siedem spotkań z dwunastu i jedno zremisowaliśmy, chcemy podtrzymać dobrą passę i dalej wygrywać. Wiadomo, że w kolejnej fazie zmierzymy się z szóstą ekipą grupy A, na razie nie wiadomo, kto to będzie – dodał.

W niedzielę, po rzutach karnych, Orlen Wisła wygrała 32:31 ligowe starcie z Industrią Kielce. Jednym z bohaterów spotkania był Przemysław Krajewski, z którym, w dowód uznania za jego dotychczasowe dokonania, klub przedłużył kontrakt do 2027 roku.

- Jestem bardzo szczęśliwy z przedłużenia kontraktu. To już mój dziewiąty rok w klubie, więc to dla mnie coś więcej niż tylko miejsce pracy, to ważna część mojego życia. Przez te lata klub bardzo się rozwinął, a z sezonu na sezon osiągamy coraz lepsze wyniki, co daje ogromną motywację do dalszej pracy. Cieszę się, że mogę dalej być częścią tego projektu i wspólnie z drużyną, sztabem oraz kibicami walczyć o kolejne cele. Dziękuję klubowi za zaufanie – zrobię wszystko, aby odwdzięczyć się na parkiecie – zapewnił Krajewski, skrzydłowy Orlen Wisły Płock.

Mecz 13. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów HC Zagrzeb – Orlen Wisła zostanie rozegrany w środę, początek o godz. 18.45. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

BS, PAP